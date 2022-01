Die Granaten- Ihre schönsten Melodien bleiben im Herzen des Publikums erhalten

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Melodien für's Herz präsentierten auch die Granaten aus der Steiermark. In ihrer 10-jährigen Karriere präsentierten sie ihren Fans und Freunden zahlreiche starke Melodien.Mit ihrem Abschiedsalbum 10 Jahre-20 Lieder- Best of Granaten verabschiedet sich die steirische Erfolgsformation musikalisch von ihrem Publikum. In einem Paket voller Erinnerung erklingen ihre schönsten Lieder. Auf dem neuen Album erleben die Fans noch einmal Granaten pur. Es erklingen volkstümliche Melodien, genauso wie moderne Schlagersongs.Folgende Melodien sind auf dem Album enthalten:01 Die Volksmusik geht nie kaputt (2015)02 Auf alle Lady‘s dieser Welt (2021)03 Steirer war’n scho immer so (2021)04 Fesch (2020)05 Steirischkurs für Anfänger (2015)06 Voglwild (2019)07 Vibee (2021)08 Ma braucht net viel (2022)09 Wir feiern das Leben (2019)10 Auf die Quetschn, fertig, los (2017)11 Valiabt (2017)12 Auf zur Schafalm (2019)13 Waterloo (2019)14 Schmidt „ein Hit“ (2015)15 A Frau is a Frau (2017)16 Glaubst du a (2019)17 Das Leb’n is schön als Musikant (2017)18 Heiße Nächte, coole Feste (2019)19 Die Musi is a Hammer (2013)20 Jeder Tag, Granatenstark (2017)Ein absoluter Hörgenuss im bewährten Granatensound.Aufgrund der aktuellen Situation haben sich die Bandmitglieder entschlossen ihre aktive Bühnenkarriere bis 10.September 2022 zu verlängern. Dann steigt das große Abschiedsfest in ihrer steirischen Heimat.Man muss sich bereits schon jetzt vor dieser großartigen Formation verneigen.Ihre Karriere hat die volkstümliche Szene sehr bereichert und eine Gravur auf den Herzen der Musikfans hinterlassen.