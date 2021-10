Die Geschwister Niederbacher erobern das Herz des Publikums beim gestrigen Konzert in der Kapuzinerhalle von Burgau

Musikanten mit Leib und Seele die diese Devise seit Jahren vertreten sind die Geschwister Niederbacher aus Südtirol.Beim gestrigen Konzert in der Kapuzinerhalle in Burgau stellten sie dies eindrucksvoll unter Beweis.Die vier Geschwister erzählten musikalisch ihre schönsten Geschichten aus den Dolomiten.Sie präsentierten unter anderem den aktuellen Albumtitel "Bergeskinder aus Tirol" sowie die Erfolgsmelodien " Südtirol Edelweißland oder" Für die Berge, für mein Land "Musikalisch erinnerten die Stars der volkstümlichen Musik auch an den Grand Prix der Volksmusik.Von diesem Wettbewerb präsentierten die Geschwister Niederbacher ihre beiden Erfolgsmelodien" Die alte Madonna"(2008) sowie den Vize Siegertitel aus dem Jahr 2010" Ein Lied für Mama."In dankbarer Erinnerung erklang die Melodie "Manchmal Schweigen auch die Berge", welche sie an diesem Abend einem Verstorbenen Freund aus der Region sowie ihrem Onkel Walter widmeten.Zünftig wurde es beim "Tiroler Herz Marsch" und dem "Bozener Bergsteigermarsch."Es war ein rundum gelungener Abend.Burgau freut sich auf ein Wiedersehen!