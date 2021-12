Der volkstümliche Adventskalender mit Vincent& Fernando

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Was ist euer ganz persönliches Lieblingsweihnachtslied?

Wie würdet ihr euer aktuelles Weihnachtsalbum „ Weihnacht daheim“ beschreiben?

Erinnert ihr euch an Weihnachten gerne an eure Kindheit zurück?

Gibt es einen ganz speziellen Advents oder Weihnachtsbrauch bei euch in Südtirol?

Wie zelebriert ihr den Heiligen Abend?

Welche Wünsche und Vorsätze habt ihr für das neue Jahr 2022?

Melodien für die Seele liefern uns die Grand Prix Sieger Vincent& Fernando seit vielen Jahren.In einem weihnachtlichen Interview gibt uns Fernando Einblicke in ihre ganz persönliches Weihnachtszeit.Sehnsucht nach Wärme und Licht (von Vincent& Fernando)Dieses Weihnachtsalbum ist eines der gelungensten Alben und mega aktuellZu erwerben im SHOP bei www.hofbauermusic.comDiese Erinnerungen sind immer wieder präsent, wer erinnert sich nicht an die Auflösung des Christkind-GeheimnissesWir in unserer Familie haben keine spezielle Tradition aber mit der Familie den Heiligabend verbringen ist jedes Jahr etwas besonderesLetzte Geschenke verpacken, gemeinsamer Weihnachtsgesang am Weihnachtsbaum, Vincent mit seiner Familie und Fernando mit seiner Familieund gemütliches Beisammen sein. Nach dem Essen Geschenke verteilen und bekommen und Freude haben.Ich, Fernando wünsche mir 2022, dass ich und all meine Lieben gesund bleiben und das Zusammenleben in der Familie mir Freude bereitet.Da die Zeit sehr speziell ist wünsche ich mir Geduld, Gelassenheit und die Fähigkeit auch andere Meinungen zu akzeptieren, dazu die Möglichkeit, gemeinsam mit lieben Mitmenschen, Freunde und Fans Musik zu verbreiten und ganz viele glücklich machen.Vielen Dank für das Interview.