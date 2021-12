Der volkstümliche Adventskalender mit Uschi Bauer

Wie läuft ein Tag beim Supertalent ab?



Was war für dich der schönste Moment deiner Karriere?



Wann wird die Sendung zu sehen sein

Bist du schon in Weihnachtsstimmung?

Diese Devise trifft auf unsere heutige Künstlerin perfekt zu. Uschi Bauer ist eine Legende der volkstümlichen Unterhaltung, die sich stets neu erfindet und die Kunst des Jodelns in die Welt hinausträgt. Im letzten Jahr stellte die rüstige Senioren eine Weltrekord im Schnelljodeln auf.Dieses Jahr tritt sie bei einem der schwierigsten Talentshows, dem Supertalent Deutschland an, um dort mit volkstümlichen Klängen zu begeistern. Für Uschi Bauer ist es in diesem Jahr eine ganz besonders stressige Vorweihnachtszeit, da die Interpretin sich intensiv auf ihren großen Auftritt vorbereitet.In einem persönlichen Interview verrät uns Uschi wie es ihr so kurz vor der Show geht.Ich bin seit Montag in Köln. Wir werden jeden Tag vor unserem täglichen Tagesablauf getestet.Als Künstlerin darf ich dort viel erleben. Wir haben Choreographie und Vocal Coaching. Natürlich wird auch am passenden Outfit gearbeitet. Am Mittwoch betrat ich erstmals die große Showbühne. Ich hatte dort die erste Stellprobe.Für mich ist die Teilnahme beim Supertalent der absolute Höhepunkt meiner Karriere. Es ist für mich eine große Ehre bei diesem tollen Format mit dabei zu als junggebliebene Seniorin mit dabei sein zu dürfen und für Stimmung zu sorgen.Die Sendung läuft heute Abend ab 20:15 Uhr auf RTL.Die Telefonnummer für das Voting wird in der Show bekannt gegeben.Wir haben noch keine Zeit für stille Gedanken gehabt. Da wir im Moment mit meinem Auftritt sehr viel zu tun haben, sind wir noch nicht dazu gekommen unsere Haus weihnachtlich zu dekorieren.Vielen Dank für das Interview.