Der volkstümliche Adventskalender mit Tiroler Wind

Mit welchen Worten würdet ihr den Tiroler Wind beschreiben?

Wie muss ein Weihnachtssong im TiWi Stil klingen?

Gibt es einen Weihnachtsbrauch den der Tiroler Wind pflegt?

Habt ihr eine besondere Kindheitserinnerung, die ihr mit Weihnachten verbindet?



Auf was dürfen sich die Fans im kommenden Jahr freuen?

Diese Attribute treffen auf die Gruppe Tiroler Wind zu. In einem weihnachtlichen Interview stellen wir euch die Band etwas näher vor.Am Besten mit den Namen unserer Titel:Wir machen „ Musik fürs Volk“ mit viel „ Halli Galli“ und unser Lebensmotto: „ Schnecken checken.“😉Grundsätzlich sehr flott und lustig wobei es zu Weihnachten auch mal ruhig und besinnlich werden kann. Auf jeden Fall darf die steirische Harmonika nicht fehlen.Ja...Wir hoffen und beten jedes Jahr, dass das Christkind hoffentlich vorbeikommt. 😉Die Tiroler Bergweihnacht wird bei uns noch sehr gepflegt. Ganz klassisch mit der Christmette in unserem kleinen Bergdorf.Ja ! Das ist auf jeden Fall die Zeit der gemeinsamen Weihnachtsvorbereitungen: Der Aufbau der Weihnachtskrippe, das Christbaum holen im eigenen Wald, das Christbaum schmücken und natürlich das warten aufs Christkind.Da es live noch sehr ruhig ist waren und sind wir fleißig im Tonstudio um neue Musik einzuspielen und zu singen. In der Zwischenzeit gibt es für 2022 bereits zwei TV Auftritte“ Musik in den Bergen“ und „Schlagerspaß mit Andy Borg.“ Die genauen Ausstrahlungstermine werden noch bekannt gegeben.Vielen Dank für das Interview!