Der volkstümliche Adventskalender mit Susal

Wie klingt Susal im Advent?



Was gehört für dich zu einem gemütlichen Adventsabend dazu?

Gibt es einen Weihnachtsbrauch im bayrischen Wald, der für dich eine ganz besondere Bedeutung hat?



Hast du in diesem Jahr einen ganz besonderen Wunsch vom Christkind?

Welche Vorsätze hast du für das neue Jahr?

Eine Vollblutmusikerin, die dies aus vollem Herzen umsetzt ist Susal.Passend zur Advents- und Weihnachtszeit überrascht Susal ihre Fans mit der Weihnachtssingle " Wann fällt der erste Schnee." Eine wunderschöne besinnliche Melodie über die schönste Zeit im Jahr..Im volkstümlichen Adventskalender verrät sie uns, wie Weihnachten bei ihr daheim gefeiert wird.Da spiele ich eher die ruhigen Klänge an. Zusammen mit meiner Familie - der Familie Franz - musiziere ich in der Advents- und Weihnachtszeit im Trio auf diversen Anlässen und in Gottesdiensten.Das zusammensitzen mit meinen Engsten, Freunden und Verwandten. Mit einer guten Tasse Glühwein und selbst gemachten Plätzchen.Zusammen mit meiner Familie musiziere ich jedes Jahr in meiner Heimat eine Christmette in einer ganz besonderen Kapelle hoch oben am Berg. Das ist immer sehr ergreifend und eine Tradition bei uns.Ich wünsche mir gerade in der jetzigen Zeit, dass so viele Menschen wie möglich gesund bleiben und viel Zeit mit Ihren Liebsten verbringen können.Gesund bleiben, viele Auftritte und schöne Feste und Begegnungen gemeinsam mit meinen treuen Fans :-)Vielen Dank für das Interview!