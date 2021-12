Der volkstümliche Adventskalender mit Steffen Kohl

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Wenn Melodien in Herz und Seele dringen,sie den Menschen Freude bringen.Ein romantischer Schlagersänger, der dies seit Jahren schafft ist Steffen Kohl.In einem weihnachtlichen Interview verrät er uns wie sein Weihnachtsfest aussiehtMein liebstes Weihnachtslied ist eines der wohl Ältesten: "Stille Nacht, heilige Nacht"vielseitig, romantisch, persönlich - So würde ich mein Album beschreiben. Für alle Freunde des melodiösen Schlagers ein "Muss"! 😊Wir feiern Weihnachten wie immer im Kreise der Familie. Für unsere drei Kinder im Alter von 1 - 11 Jahren ist natürlich die Bescherung am Heiligen Abend das absolute Highlight. Wir legen aber ebenso sehr viel Wert darauf, dass auch der eigentliche Sinn von Weihnachten nicht zu kurz kommt, besuchen die Kirche, singen zusammen Lieder, hören Geschichten und machen zusammen verschiedene Spiele.Ob man es als richtigen Brauch bezeichnen kann, weiß ich gar nicht, jedenfalls gab es immer eine Besonderheit. Früher, schon zu meinen Kindertagen, gab es bei uns immer ganz einfache Hausmannskost am Heiligen Abend: Oberländer mit Kartoffelsalat und Brot. Erst danach wurden dann die Geschenke ausgepackt. Ereignisse, an die man sich auch heute noch sehr gerne zurückerinnert.Zum nächsten "Uhinger Schlagerfrühling" am 19.03.2022 besuchen uns als Stargäste Sigrid & Marina sowie Olaf, der Flipper.Ich freue mich ganz besonders auf dieses Programm und hoffe, dass wir bis dahin wieder einen unbeschwerten Konzertabend genießen können.Vielen Dank für das Interview!