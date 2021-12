Der volkstümliche Adventskalender mit Salvatore e Rosario

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Was ist euer Lieblingsweihnachtssong ?

Gibt es eine Kindheitserinnerung an die ihr euch an Weihnachten besonders gerne erinnert?

Wann tritt bei euch das perfekte Heimatgefühl ein?

Welches ist euer Lieblingsweihnachtsgericht?

Welche Wünsche und Vorsätze habt ihr für das kommende Jahr?

Musik ist eine Leidenschaft die man tief im Herzen trägt.Musikanten mit Leidenschaft und Temperament sind Salvatore e Rosario.Die Augsburger Schlagerstars haben uns verraten, wie sie Weihnachten feiern.Unser gemeinsames Lieblings Weihnachtslied ist Feliz Navidad.Früher saßen wir gemeinsam mit der ganzen Familie am Tisch. Wir waren vier Brüder. Am Heiligabend kochte unsere Mutter immer Lasagne. Unser Papa trank dabei gerne ein Glas Vino und für uns gab es Cola und Spezi.Salvatore: Bei mir tritt das perfekte Weihnachtsgefühl am Heiligen Abend ein, wenn ich mit der Familie zusammen sitze.Rosario: Bei mir tritt das perfekte Weihnachtsgefühl bereits am ersten Advent ein, denn ab dort gibt es leckere Plätzchen zu essen.Salvatore: Bei mir gibt es Schnitzel mit KäsespätzleRosario: Mein absolutes Lieblingsweihnachtsgericht ist Ente mit Blaukraut und KnödelWir wünschen uns, dass der Corona Spuk bald vorbei geht . Außerdem wünschen wir uns und unseren Fans viel Gesundheit! Wir hoffen dass wir Weihnachten bald wieder in der gesamten großen Familie feiern können.