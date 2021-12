Der volkstümliche Adventskalender mit Melanie Payer

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Was zeichnet in deinen Augen eine gelungene weihnachtliche Melodie aus?

Wie würdest du deinen Weihnachtssong " Wir warten auf die Stille " beschreiben?

Gibt es einen Weihnachtsbrauch in Kärnten, der für dich eine ganz besondere Bedeutung hat?

Was ist dein kulinarisches Lieblingsgericht in der Advents und Weihnachtszeit?

Gibt es in diesem Jahr einen ganz besonderen Wunsch, den du an das Christkind hast?



Was war der prägendste Moment im vergangenen Jahr für dich?

Ein Mensch, der andere berührt verschenkt Zuversicht, Hoffnung und Nächstenliebe.Mit ihrer beeindruckenden Stimme und ihrer liebevollen Art gehört Melanie Payer zweifelsohne zu diesen besonderen Menschen.In einem ganz persönlichen Interview verrät uns die Sängerin wie sie ihr Weihnachtsfest zelebriertIch finde, gerade bei einer Weihnachtsmelodie ist es wichtig, das sie leicht im Ohr hängen bleibt. Aber auch der Text spielt in meinen Augen eine sehr große Rolle.Mir war es wichtig, dass der Song auch ein wenig von der Geschichte erzählt, worum es zu Weihnachten geht. Ich möchte daran erinnern, dass Geschenke nur eine Nebenrolle spielen sollten. Für mich persönlich ist es wichtig, zu Weihnachten die Ruhe zu genießen, mit meiner Familie zusammen zu sein, und an Jesus Christus Geburt zu denken - genau das wollte ich mit diesem Lied zum Ausdruck bringen.Also in unserer Familie wird vor dem Christbaum immer gesungen und gebetet. Ich denke nicht, dass das typisch kärntnerisch ist, aber das ist für mich eine Tradition, die mir sehr gut gefällt.Definitiv Weihnachtskekse, 4 Wochen und 5 kg mehr sind mir zu dieser Zeit egal. Ich will es mir einfach gut gehen lassen. Hihi.Man wünscht sich natürlich Gesundheit für alle. Aber mein größter Herzenswunsch ist es, dass hoffentlich bald wieder alles so ist wie es mal war bzw. vielleicht sogar noch besser.Als ich begonnen habe, mein brandneues Album einzusingen, das im nächsten Jahr erscheinen wird. Ich habe einen neuen Produzenten, den Hubert Molander, mit dem ich sehr sehr gerne zusammenarbeite und nicht nur das - seine liebe Frau Anna filmt meine aktuellen Videos. Genauso ein Team habe ich mir immer gewünscht. Ich bin mega happy und schaue voller Zuversicht und positiver Stimmung in die Zukunft. Ich hoffe natürlich, dass ich den ein oder anderen von Ihnen einmal persönlich treffen darf. Darüber würde ich mich sehr freuen. Viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen sendet Ihnen aus Kärnten ihre Melanie Payer!! 🤗🤗Vielen Dank für das Interview.