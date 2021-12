Der volkstümliche Adventskalender mit Markus Krois ( bekannt aus Immer wieder Sonntags)

Was ist dein absoluter Lieblingsweihnachtssong?

Gibt es einen Advents oder Weihnachtsbrauch in der Südoststeiermark, welcher für dich eine besondere Bedeutung hat ?



Wie zelebrierst du den heiligen Abend?



Wann dürfen sich deine Fans und Freunde auf neue Musik von Dir freuen?



Welche Erinnerungen hast du an deine Teilnahme in der Sommerhitparade von Immer wieder Sonntags?

Markus Krois ist ein leidenschaftlicher Musikant aus der Südoststeiermark.In einem ganz persönlichen Gespräch verrät er uns wie er sein Weihnachtsfest verbringt sowie vieles über seine bisherige Karriere. Ebenso erfahrt ihr was bei ihm in Zukunft so alles geplant ist.Mein absoluter Lieblingsweihnachtssong ist „ Driving home for Christmas“ von Chris Rea. Ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch, deshalb spricht mich das Lied an.Eine ganz besondere Bedeutung hat es für mich, dass ich in der Weihnachtszeit die Hl,Messe in der Lödersorfer Kirche gestalten darf. Musik und Weihnachten gehören für mich einfach zusammen.Vormittags wird der Christbaum geschmückt und die letzten Geschenke verpackt. Am Abend treffe ich mich mit meiner Familie bei meinen Großeltern, wo wir dann gemeinsam das Weihnachtsfest feiern.Musikalisch gibt es im Frühjahr 2022 wieder was neues von mir. Ich werde am 1. April 2022 meine neues Album präsentieren. Es wird ein großes Fest für all meine Freunde und Fans geben, wo ich bereits viele musikalische Kollegen eingeladen habe.Es war ein unglaubliches Erlebnis, dass ich sicher mein ganzes Leben nicht vergessen werde. Hab sehr viele Stars kennen lernen dürfen und die Kulisse war atemberaubend. Meine schönste Erinnerung daran ist die Überraschungsparty, welche meine Familie und Freunde gegeben haben als ich von der ersten Sendung heim kam.