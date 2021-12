Der volkstümliche Adventskalender mit Mario& Christoph

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Wahre Hit Garanten sind Mario& Christoph aus Tirol. Sie sind haben den Grand Prix der Volksmusik als Künstler ( mit dem Alpentrio Tirol) und Komponisten gewonnen. Zahlreiche Interpreten vertrauen auf Melodien aus ihrer Feder.Es erfüllt mich mit großem Stolz, sie euch heute in einem volkstümlichen Interview zur Advents- und Weihnachtszeit präsentieren zu können.Ein guter Weihnachtssong sollte noch mehr Gefühl, Heimatverbundenheit und das familiäre Zusammenkommen am Heiligen Abend vermitteln.Es sollte das friedliche, häusliche Miteinander rüberkommen.Bei unserem Album „Weihnachten in Tirol“ sind wir vermehrt zur Verbundenheit mit unserer Heimat zurückgekommen. Wir glauben Weihnachten in Tirol ist etwas Besonderes undViele würden gerne mal „Weihnachten in Tirol“ erleben.Bei uns in Tirol gibt es die drei „Rauchnächte“; d.h. man geht mit der Familie, betend und mit Weihrauch durch das ganze Haus und bittet um Segen.Die erste Rauchnacht ist am Heiligen Abend, vor der Bescherung, die zweite Silvester und die dritte am Dreikönigstag.Viel Schnee, leuchtende Kerzen und das Warten als Kinder auf das Glöckchen vor der Bescherung;Wir glauben dass alle für 2022 den gleichen Wunsch haben, Rückkehr zur Normalität und dass wir Künstler wieder uneingeschränkt auf die Bühne können.