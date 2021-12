Der volkstümliche Adventskalender mit die Pagger Buam

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Bodenständigkeit, die Liebe zur Musik und Tradition sind Attribute die Herz und Seele des Publikums erfreuen.Musikanten, die dies mit Leidenschaft und Herzblut tun, sind die Pagger Buam aus der Steiermark.In einem weihnachtlichen Interview erzählen die Burschen ein wenig aus ihrem Leben.Musikalisch gesehen ist in Weihnachtsmelodien besonders viel Harmonie drin. Melodien, die dich Träumen bringen oder einfach zum Mitsingen und Mitsummen verleiten.Wobei es speziell bei Weihnachtslieder auch sehr stark um tiefgreifende Texte geht, welche besondere Emotionen in den Vordergrund stellen.Das Album selbst konzentriert sich nicht nur rein auf das Weihnachtsfest, sondern auch auf das "Drumherum" in der Vorweihnachtszeit, aber auch auf die Zeit nach Weihnachten.Wir haben versucht, sehr viele Traditionen darin zu verpacken - ob generell gesellschaftlich (wie das "Glühweintrinken") oder auch regional (wie "Gemma Christbaum schaun").Besonders hervorheben kann man vermutlich das Lied "Kramperl, Kramperl, Besenstiel". Der Krampus ist ja eine österreichische Legende oder Tradition, weltweit anerkannt, geschätzt und seit kurzem sogar in den USA verfilmt.Bei uns in der Steiermark gibt es zum Krampus ein traditionelles Gedicht, welches im Refrain von "Kramperl, Kramperl, Besenstiel" musikalisch erklingt.Zu dieser Nummer wurde auch ein Musikvideo gedreht, welches mit über 3 Mio. Aufrufen auf YouTube unser aktuell beliebtes Video ist - und das macht uns natürlich sehr stolz.Das erste Mal wenn der erste Schnee fällt oder die erste Kerze am Adventkranz angezündet wird. Irgendwie ist das sozusagen der "Weihnachts-Kick", der die erste festliche Stimmung aufkommen lässt.Von Tag zu Tag wird dieses Gefühl dann gesteigert, bis hin zum heiligen Abend und die darauffolgenden Feiertage, die man mit seinen Liebsten verbringt. Dann hat das perfekte Weihnachtsgefühl seinen Höhepunkt erreicht.Wie schon erwähnt ist der bekannteste steirische, österreichische oder generell ostalpenländische Brauch der Krampus.Ein besonderer Moment für Kinder: der Nikolaus kommt am 6. Dezember meistens in Begleitung eines Krampus. War man über das Jahr brav, gibt es Geschenke vom Nikolaus, andernfalls wird man vom Krampus geholt ;-)Generell sind die Glühweinstände oder Christkindlmärkte nicht nur bei uns, sondern auch in ganz Österreich sehr beliebt.Ganz speziell regional ist allerdings der Brauch des "Christbaumschauns".Nach Weihnachten werden in der Weststeiermark Gruppen gebildet, um in der Nachbarschaft, im Ort oder anderen naheliegenden Häusern eine "Inspektion" durchzuführen.Mit vorgetäuschter Neugierde, die Christbäume der Anderen "bewerten" zu wollen, zieht man dabei von Haus zu Haus, um sich das eine oder andere "Stamperl" Schnaps zu ergattern.Das kommt draufan, wann man uns danach fragt.In der Vorweihnatszeit sind es definitiv Glühwein, Kekse und Lebkuchen, aber auch zum "Raclette"-Essen treffen wir uns in dieser Zeit sehr gerne.Spätestens nach Weihnachten ist aber von der "Lieblingsspezialität" nicht mehr die Rede, weil man sich beim Konsumieren immer wieder gerne zu sehr verausgabt. ;-)Ja, und diesen Wunsch haben sicher viele.Wir sehen leider immer stärker, wie die aktuellen - zugegeben brisanten - Themen die Gesellschaft spaltet. Aber gerade zu Weihnachten sollte man (zumindest seelisch) näher zusammenrücken.Dabei ist es wichtig, stets die Meinung des Anderen respektieren, denn nur so ist ein harmonisches Zusammenleben möglich.Unser Wunsch wäre, dass diese "Gemeinschaft" wieder stärker zu sehen ist. Das wäre die Basis, damit wir wieder alle gemeinsam tolle Zeiten miteinander verbringen können.Jeder Auftritt war in diesem Jahr ganz besonders für uns. Nicht nur, dass es im Vergleich zu den letzten Jahren erschreckend wenige Auftritte gab, sondern speziell, da auch die Menschen auf den Veranstaltungen jeden Moment genossen haben.Wir haben gespürt, dass nicht nur wir Musiker die Bühne vermisst, sondern auch die Menschen einen "Veranstaltungs-Entzug" hatten. Umso größer war die Freude beim Wiedersehen - das hat alle berührt: Gäste, Künstler, Veranstalter, etc.Wir hoffen, nach dem dritten Anlauf endlich unser Jubiläumsfest feiern zu dürfen. Es findet am 26. März 2022 in der Kirschenhalle Hitzendorf bei uns in der Weststeiermark statt.Viele namhafte Künstler sind mit dabei: Die Edlseer, der Sulmtal Express, die jungen fidelen Lavanttaler, die Schilchland Böhmische, durchs Programm führt Daniel Düsenflitz.Besonders stolz sind wir, dass dort auch die 4 Holterbuam einen Revival-Auftritt geben werden, da wir damals auch bei Ihrem Abschiedsfest 2009 musikalisch mit dabei sein durften.Parallel arbeiten wir natürlich auch wieder an neuen Titeln und Alben, dazu werden wir dann aber im nächsten Jahr etwas mehr verraten ;-)Vielen Dank für das Interview!