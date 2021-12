Der volkstümliche Adventskalender mit die Fetzig`n aus dem Zillertal

Was zeichnet in deinen Augen eine gute Weihnachtsmelodie aus ?

Wie würdest du eure neue Weihnachts CD „ Weihnachtsklänge aus dem Zillertal“ beschreiben?

Was sind eure schönsten Kindheitserinnerungen an Weihnachten?

Gibt es einen Weihnachtsbrauch, der bei euch eine ganz besondere Bedeutung hat?

Welches ist euer Lieblingsweihnachtsgericht?

Welche Wünsche und Vorsätze habt ihr für das kommende Jahr ?

Die Fetzig`n aus dem Zillertal stehen für hohe musikalische Qualität, Bodenständigkeit und Ehrlichkeit.Georg Spitaler von den Fetzig`n aus dem Zillertal erzählt uns über seine ganz persönlichen Weihnachterinnerungen.Eine gelungene Weihnachtsmelodie soll berühren, ebenso sollen die Texte aus dem Leben gegriffen sein und weihnachtliche Themen aufgreifen.Das Album beinhaltet eine bunte Mischung aus neuen Weihnachtsmelodien der Fetzig`n und Klassikern der volkstümlichen Weihnachtsweisen wie „ A Weihnacht wies früher war“ oder „ S`mag nett hell werd`n.“Wir erinnern uns natürlich gerne an den Heiligen Abend , wo wir bei der Bescherung unsere Geschenke bekommen haben. Heute haben wir schon eigene Kinder und der Zauber in den Kinderaugen erfreut uns sehr.In der Vorweihnachtszeit führen wir das Anklöpfeln durch. Wir ziehen dabei von Haus zu Haus und singen Anklöpllieder für die Menschen. Dieser Brauch kann in diesem Jahr natürlich leider nicht durchgeführt werden.Am Heiligen Abend gibt es bei uns Nudelsuppe mit Würstchen. Dies ist ein typisches Gericht für das Zillertal. Dieses Traditionsessen gibt es bei uns schon immer.Wir wünschen uns vor allem Gesundheit. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder Auftritte machen können. Ein besonderes Highlight ist für uns die Teilnahme bei der Wintermusi 2022.Vielen Dank für das Interview