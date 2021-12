Der volkstümliche Adventskalender mit der singenden Moderatorin mit Herz, Sonja Weissensteiner

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Wie würdest du dich selbst beschreiben?

War für dich die Entwicklung vom Kinderstar zur gestandenen singenden Moderatorin eine große Herausforderung?

In diesem Jahr wurde den größter Hit " Für dich allein ist dieses Lied " 20. Jahre alt . Erinnerst du dich noch gerne an deine Zeit als volkstümliche Schlagersängerin zurück?



Was zeichnet in deinen Augen eine gute Weihnachtsmelodie aus?

Gab es einen Moment bei deiner Sendung " Zauberhafte Weihnacht" der dich besonders berührt hat?

Wann tritt bei dir das perfekte Weihnachtsgefühl ein?

Welche Wünsche und Vorsätze hast du für das kommende Jahr ?

Eine Powerfrau aus Südtirol schafft dies seit vielen Jahren.Sonja Weissenstiner ist ein Inbegriff für beste Unterhaltung im deutschen Fernsehen.In einem ganz persönlichen Interview zur Weihnachtszeit erzählt uns die singende Moderatorin mit Herz aus ihrem Leben.Ich würde mich als aufgeschlossen, neugierig, hilfsbereit und bodenständig beschreiben.Im Laufe meiner Karriere habe ich wirklich viel erlebt und ich hatte das große Glück in fast alles langsam hineinzuwachsen. Dadurch, dass ich schon so früh in meinem Leben auf der Bühne stand, bin ich quasi damit aufgewachsen. Klar, bezahlt man immer wieder auch mal Lehrgeld, aber man lernt aus Fehlern und wenn man es richtig macht, wächst man daran. Nachdem ich musikalisch so früh schon erfolgreich war, musste ich mir natürlich auch als Moderatorin meinen Erfolg erstmal erarbeiten. Ich habe einfach versucht mir treu zu bleiben und meinem Bauchgefühl zu vertrauen.Oh ja, und manchmal fehlt es mir auch. Das was ich in so jungen Jahren schon alles erleben durfte, ist unbezahlbar und hat mich sehr geprägt. Aber zugunsten der Familie, musste ich die Musik erstmal hinten anstellen. Wenn man mit Musik erfolgreich sein möchte, dann bedeutet das einen enormen Zeitaufwand und ich bin rückblickend froh, dass ich mir da auch den Druck ein bisschen rausgenommen habe. Aber wer weiß, sag niemals nie......Ich finde ehrlich gesagt den Text fast noch wichtiger als die Meldoie. Es muss mich berühren, ich mag es sehr gerne, wenn durch ein Lied eine Botschaft vermittelt wird, da ist es egal, ob beschwingt oder ganz ruhig und besinnlich.Melissa Naschenweng singt ein wunderschönes Lied mit einem wirklich sehr, sehr schönen Text, der mich so berührt hat, dass ich ein Tränchen im Auge hatte.Wenn meine Familie am 24.12 zusammen-kommt, wenn einfach alle Menschen, die ich liebe beieinander sind.Ich wünsche mir Gesundheit für meine Familie und die Menschen, die ich liebe und dass ich weiterhin den Menschen zu Hause mit meinen Sendungen eine Freude bereiten darf und ich nehme mir vor, den Moment noch intensiver zu genießen und mich vom Alltagsstress nicht zu sehr mitreißen zu lassen. Ach, und eine Welt ohne Corona fände ich auch ganz schön ;-)Vielen Dank für das Interview