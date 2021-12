Der volkstümliche Adventskalender mit der Formation „ Die Südsteirer

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Wie würdet ihr euch selbst beschreiben?

Was zeichnet in euren Augen eine gute weihnachtliche Melodie aus ?

Gibt es einen speziellen Advents oder Weihnachtsbrauch in der Südsteiermark, welcher für euch eine ganz besondere Bedeutung hat?



Wann tritt bei euch das perfekte Weihnachtsgefühl ein?



Habt ihr in diesem Jahr einen ganz besonderen Wunsch an das Christkind?









Auf welche besonderen Ereignisse können sich die Fans im kommenden Jahr freuen?



Steiererbluat ist koa Himbeersaft!Diese alte steirische Volksweisheit trifft auch auf unsere heutige Formation zu. Die Südsteirer stehen für junge, spritzige Volks- und Partymusik.Wir freuen uns sehr, die Gruppe euch zu präsentieren und ihr perfektes Weihnachtsgefühl vorzustellen.Wir sind fünf sehr gute Freunde die auch nach einigen Jahren die Freude an und mit der Musik nicht verloren haben. Wir haben gemeinsam die schönste Zeit wenn wir durch das Land reisen dürfen und Fans mit unserer Musik begeistern dürfen. Bei unserer Musik und bei unseren Auftritten steckt hundert Prozent Herzblut, Fleiß und Ehrgeiz drinnen. Unser Ziel ist es, unsere Statements, unsere ehrliche Musik und unsere Leichtigkeit zu den Leuten zu bringen und diese mit unserer guten Laune anzustecken.Weihnachtliche Melodien sind meist sehr einprägsam und melodisch eher unkompliziert. Da wir eher aus der traditionelle Ecke der Musik kommen, sind wir eher von älteren Weihnachts- und Adventliedern angetan. Wenn wir im Advent die Zeit dazu finden, musizieren wir auch gerne in verschiedenen Ensembles und Bläsergruppen einige weihnachtliche Stücke.Moderne Weihnachtssongs wiederum müssen für uns auf alle Fälle mit genügend Schlittenglocken und Glockengeräuschen gefüllt sein.Einen besonderen weihnachtlichen Brauch welcher nur in der Südsteiermark gelebt kennen wir eigentlich nicht. Jedoch kann man sagen, dass sich in den letzten Jahre der Brauch eingebürgert hat, dass wir zu unseren Proben in der Adventszeit ganz gerne Kekse (meist von unseren Müttern) und das geliebte Kletzenbrot mitbringen und dann genussvoll während der Probe verspeisen. Hin und wieder passt dann auch ein Schluck vom neuen Steirischen Junker dazu.Das Weihnachtsgefühl tritt bei uns ein, wenn wir alles ein wenig entspannter mit unseren Liebsten zuhause angehen können. Rund um Weihnachten ist es zumeist für uns ein bisschen ruhiger. Dies nutzen wir dann gerne für Dinge, die unter dem Jahr oft zu kurz kommen. Wir verbringen die Tage dann auch recht unterschiedlich. Manche verbringen die Zeit zuhause, manche sind auf Skipisten unterwegs und manche in der Therme.Am meisten wünschen wir uns die Nähe zu unseren Fans zurück! Wir sind sehr dankbar, dass uns viele Leute auch in dieser Zeit unterstützen und an uns denken, allerdings ist es das schönste Gefühl als Musiker live vor dem Publikum zu spielen und diesem ein tolles Gefühl zu geben.Für uns wir 2022 ein Kindheitstraum war. Wir dürfen erstmals bei „Wenn die Musi spielt“ in Bad Kleinkirchheim dabei sein. Wir freuen uns bereits sehr auf den 22.01.2022. Ein weiteres Highlight wird bestimmt „Das große Südsteirerfest“. Dieses wird am 25.06.2022 wie gewohnt am Besucherzentrum Grottenhof stattfinden. Für uns ist es jedes Jahr ein besonderer Höhepunkt wenn so viele Besucher zu unserem eigenen Open Air kommen .uns ist es jedes Jahr ein besonderer Höhepunkt wenn so viele Besucher zu unserem eigenen Open Air kommen.