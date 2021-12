Der volkstümliche Adventskalender mit der Band „ Die Lauser“

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Was zeichnet in euren Augen eine schöne Weihnachtsmelodie aus?

Welcher Weihnachtsbrauch liegt Euch besonders am Herzen?



Wann tritt bei Euch das perfekte Weihnachtsgefühl ein?

Was ist eure ganz persönliche kulinarische Lieblingsspezialität in der Advents und Weihnachtszeit?



Welcher Moment in diesem Jahr hat Euch besonders berührt?

Volksmusik ist Herzmusik!Diese Devise trifft auf die Lauser besonders gut zu. Die österreichische Erfolgsformation steht für handgemachte Musik mit modernem Touch.In einem weihnachtlichen Interview verrät uns Frontmann Andreas Hinker wie er Weihnachten feiert.Eingängige Melodien die man sich sofort merkt, die man mitsingen möchte und auch noch länger im Kopf drinnen bleiben.Das Entzünden der Kerzen am Kranz und zusammen sitzen an jedem Adventsonntag.Ein kleiner gemeinsamer Spaziergang am Heiligen Abend und natürlich das feierliche Familien-Essen.Spät! Am 4. Adventsonntag, weil’s dann wirklich nicht mehr lange bis zum Heiligen Abend ist.Ganz bestimmt die selbst gemachten Vanille-Kipferl & Lebkuchen.Der erste Live Auftritt im Juli nach der monatelanger Pause. Das war ein besonderer Moment, voller Wiedersehensfreude, Spannung und Erleichterung