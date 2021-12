Der volkstümliche Adventskalender mit den Wildecker Herzbuben

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Musik die von Herzen kommt begeistert das Publikum!Kultstars, die sich seit Jahrzehnten in die Herzen des Publikums singen sind die Wildecker Herzbuben.In einem volkstümlichen Interview erzählen die Wildecker Herzbuben über ihre schönsten Weihnachtserinnerungen.Es gibt so viele wunderbare Weihnachtslieder, sowohl traditionelle, als auch moderne,wie z. B. Mistletoe And Wine. Aber wenn ich mich festlegen muss auf das eine „Schönste“,dann ist und bleibt es „Stille Nacht, Heilige Nacht“.Das Schönste an Weihnachten ist für mich die Erinnerung, wie es früher einmal war.Es entstand mit der Adventszeit eine erwartungsvolle Spannung, im Radio erklangweihnachtliche Musik, die einen den ganzen Tag begleitete, und so fühlte man Weihnachten.Im Gegensatz dazu das Nerv tötende, teilweise grauenvolle Gedudel aus Übersee.Wir sind generell gerne den verschiedensten Einladungen zu Weihnachtssendungen gefolgt.Eine der schönsten Sendungen war das Adventfest der 100.000 Lichter bei Florian Silbereisen.Wir beide haben ja viel Familie. Bei mir ist es so, dass über Heiligabend,1.und 2. Weihnachtstag alle Kinder mit ihren Partnern, alle Enkel und Urenkel irgendwann zu uns kommen.Manchmal, und das ist das Größte, sind an einem Tag alle da.Dann merkst du zwar nicht mehr so viel von Weihnachten, aber alle sind glücklich.Wünsche gibt es schon. Vordergründig ist, dass wir Menschen wiedermit einer gewissen Zuversicht leben können und dass alles friedlich vonstattengeht.Vielen Dank für das Interview.