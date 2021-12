Der volkstümliche Adventskalender mit den Granaten

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Was ist euer Lieblingsweihnachtssong?

Wie zelebrieren die Granaten den heiligen Abend?

Was ist eure schönste Weihnachtserinnerung aus eurer Kindheit?

Welcher Moment in 10 Jahre Granaten hat Euch besonders berührt ?

Was sind eure Wünsche und Vorsätze für das neue Jahr 2022?

Jung, zünftig, steirisch !Mit diesen Worten lässt sich unsere heutige Formation perfekt beschreiben.Anja Sorger von den Granaten spricht in einem persönlichen Interview über 10 Jahre Granaten und ihre schönsten Weihnachtserlebnisse.Puh, schwierig... ich liebe den Zauber den Weihnachtslieder mit sich bringen, und da ich in einer Musikredaktion arbeite, bin ich den gesamten Advent über im siebten Himmel ;-)Mein absoluter Favorit ist glaube ich „Please Come Home for Christmas“ von den Eagles,aber auch „Sterne der heiligen Nacht“ von Slavko Avsenik finde ich sehr berührend.Wie würdet ihr euer Weihnachtsalbum „Granatenstad“ beschreiben?Authentisch - Stimmungsvoll - AbwechslungsreichJeder mit seiner Familie. Bei mir ist es dann noch Brauch zu Sonnenaufgang auf einen Bergzu gehen um nochmals ganz zur Ruhe zu kommen. Anschließend freue ich mich auf einen schönen Tag mit Familienmusik und einem besinnlichen Mettengang in der Nacht.Bei mir sind das bestimmt die großen Familienzusammenkünfte im Haus meiner Großeltern. Auf die habe ich mich immer das ganze Jahr über bereits gefreut, wahrscheinlich ist es mir deswegen auch heute noch so wichtig, dass ich an diesem Tag meine Eltern und Brüder um mich habe.Da gibt es auch unendlich Viele... Vom Startschuss beim „Wenn die Musi spielt“ Open Air,über die mittlerweile unzähligen kleinen und großen Auftritten bei denen jeder für sich wasBesonderes war. Unsere eigenen Veranstaltungen wie Granatenfest oderWeihnachtskonzert, Bekanntschaften mit Menschen und Fans die im Laufe der Zeit zuFreunden geworden sind... im Nachhinein gesehen berührt mich eigentlich unsere gesamte Geschichte und Laufbahn. Keiner, und schon gar nicht wir selber hätten je für möglich gehalten, dass sich unser Projekt so entwickelt, das macht schon stolz und berührt-Musikalisch gesehen wünschen wir uns, dass wir noch ein paar Mal auf der Bühne stehenkönnen und gemeinsam mit unseren Fans und Freunden das 10 Jahres Jubiläum und somit unseren Abschied gebührend feiern können.Vielen Dank für das Gespräch.