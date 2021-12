Der volkstümliche Adventskalender mit den Edlseern

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Burschen, die ihre Heimat in ihrem Herzen tragen sind Andreas, Fritz und Manfred, besser bekannt als die Edlseer.In einem weihnachtlichen Interview verrät uns der Edlseer Fritz wie er sein Weihnachtsfest verbringt.Es muss eine bodenständige und ehrliche Musik sein. Man muss die weihnachtliche Freude verspüren. Ebenso soll diese von negativen Gedanken ablenken.Das Album ist von Einfachheit und Bodenständigkeit geprägt. Es soll musikalisch zeigen wie wir aufgewachsen sind und welche Erinnerungen wir an Weihnachten haben. Das Album beinhaltet ein vielfältiges und buntes Angebot an Melodien, welche wir in normalen Zeiten auch gerne auf unserer Weihnachtstour präsentieren.Das Wunder Weihnacht ist für mich schon immer etwas ganz besonderes. Gerne erinnere ich mich an ein besonderes Geschenk, meine erste Eisenbahn.Für mich war das Weihnachtsfest auch abseits der Geschenke sehr besonders,da meine Familie ein großes Gasthaus hatte und meine Eltern dort immer voll eingespannt waren und nur wenig Zeit hatten. Am Heiligen Abend war dies anders, dort saßen wir als Familie alle zusammen.Ich freue mich am 25.Dezember schon immer auf den Heiligen Abend im kommenden Jahr.Mein Lieblingsgericht ist der Apfelstrudel, den meine Frau hervorragend zubereitet. Ebenso freue ich mich an Weihnachten auf einen besonders schön gedeckten Tisch.Ich wünsche mir, dass wir alle gesund bleiben! Ebenso ist ein großer Wunsch von mir, dass wir uns alle wieder sehen können und wir in einen Ablauf wie vor der Pandemie kommen.Vielen Dank für das Interview!