Der volkstümliche Adventskalender mit den Brugger Buam

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Wie muss ein Weihnachtssong im Brugger Buam Stil klingen?

Wie würdet ihr eure Weihnachtsproduktion umschreiben?

Gibt es einen Weihnachtsbrauch den die Brugger Buam pflegen?

Habt ihr eine besondere Kindheitserinnerung, die ihr mit Weihnachten verbindet?

Auf was dürfen sich die Fans im kommenden Jahr freuen?

Die Brugger Buam stehen seit Jahren für gute volkstümliche Musik aus Bayern.In einem Interview erzählen sie über ihr ganz besonderes Weihnachtsgefühl.Am wichtigsten ist für uns, das dabei die Botschaft von Weihnachten vermittelt wird. Dabei steht für uns Liebe und Familie im Fokus. Da man über uns sagt, dass wir markante Stimmen haben, haben unsere Songs dadurch einen gewissen Wiedererkunngswert.Wir sind der Meinung dass unsere Weihnachtsproduktion die Botschaft von Weihnachten vermittelt und in der staden Zeit auf das Fest der Liebe einstimmt.Oft und gerne im Radio gewünscht wird der Titelsong "Das Christkind spricht auch bayrisch"Unser Uropa hat bereits vor dem 2. Weltkrieg mit einer Pferdeglocke zur Bescherung geläutet. Mit diesem wunderschönen Geräusch die aufgeregten Kinder zur Bescherung zu holen, pflegen wir heute noch als Brauch.Und genau an diesen Brauch denken wir heute noch gerne zurück als wir selbst noch Kinder waren und dazu sehr aufgeregt :). Wir arbeiten aktuell an einem neuen Projekt, das in 2022 veröffentlicht wird. Nähere Infos werden im Frühjahr auf den sozialen Medien zu finden sein.