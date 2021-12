Der volkstümliche Adventskalender mit Claudia Hinker

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Wie würdest du deinen musikalischen Stil beschreiben?



Was zeichnet in deinen Augen eine gelungene Weihnachtsmelodie aus?



Wann tritt bei dir das perfekte Weihnachtsgefühl ein?



Was ist dein absolutes Lieblingsgericht in der Advents und Weihnachtszeit?



Welche Wünsche für das neue Jahr liegen dir am Herzen?



Die Musik wurde ihr in die Wiege gelegt.Claudia Hinker ist eine begnadete Harmonikaspielerin. Mit ihrer virtuosen Art bereicherte sie 10 Jahre die Granaten. Aber auch solistisch startet sie mit ihrem You Tube Chanel so richtig durch. In einem persönlichen Gespräch erzählt sie uns von ihrem Weihnachtsgefühl.Ich bin eine Harmonikaspielerin die sehr viel Wert auf musikalische Perfektion legt. Mit Liedern von der Oberkrainermusik bin ich aufgewachsen und diese versuche ich, so gut es geht, auch in meinem eigenen Stil zu interpretieren.Auf meinem YouTube Video Channel trete ich gerne den Beweis dafür an und – ich denke, man kann dort auch ganz gut sehen, welchen Spaß mir meine “Quetschn“ macht!Mir gefallen die traditionellen Weihnachtslieder genauso wie die neuen modernen Titel.Aber - ganz ehrlich: bei uns daheim hören wir am liebsten “Oh Tannenbaum“ oder „Leise rieselt der Schnee“ , die Lieblingsweihnachtsklänge aus unserer Kindheit.Eigentlich schon ab dem ersten Advent. Mit dem grünen Kranz und der ersten angezündeten Kerze. Heuer macht es der Schnee noch perfekter. Trotzdem gelingt es mir aber selten, in dieser Zeit auch etwas ruhiger zu werden. Die Vorweihnachtszeit hat bei mir (wie wahrscheinlich bei den meisten Frauen und Müttern) nicht wirklich was mit „ruhigere Zeit“ zu tun. 😊 Aber spätestens dann, wenn die vierte Kerze brennt und alles für das „Christkind“ vorbereitet ist, dann wird´s auch bei mir ruhiger.Absolute Lieblinge: die Vanillekipferl – und von denen bekomme ich dank der großen Verwandtschaft und fleißigen Bäckerinnen immer sehr viele zu kosten. Ein paar gibt’s dann natürlich auch für meinen Markus, der sich immer freut, wenn ich ihm welche ins Tonstudio bringe.In erster Linie ganz viel Gesundheit! – Für meine Familie, für mich und für alle meine Lieben. Dass endlich dieses bösartige Virus in den Griff bekommen wird und dass ich mit den Granaten noch viele Auftritte bis zum großen Abschlussfest absolvieren kann und das endlich bald wieder für uns alle Normalität in den Lebensalltag einkehrt.Vielen Dank für das Interview