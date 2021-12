Der volkstümliche Adventskalender mit Captain Freddy & Gabriela

Was ist euer absolutes Lieblingsweihnachtslied?

Wie würdet ihr eure aktuelle Weihnachtssingle im Herzen wird`s Weihnacht sowie dein Weihnachtsalbum „ Die schönsten Weihnachtslieder“ beschreiben?

Welches ist euer absolutes Lieblingsweihnachtsgericht?

Auf was dürfen sich deinen Fans und Freunde im kommenden Jahr freuen?

Seit 50 Jahren begeistert Freddy Paulheim sein Publikum.Wie er und seine Gabriela Weihnachten verbringen erzählen die Beiden uns in einem persönlichen Gespräch.Unsere Lieblingsweihnachtslieder sind Leise rieselt der Schnee und Stille Nacht, heilige Nacht.Gibt es einen Weihnachtsbrauch, der euch ganz speziell an eure Kindheit erinnert?Wir gehen am Heiligen Abend immer in die Christmette.Für uns ist „ Im Herzen wird`s Weihnacht“ unsere erstes Weihnachtsduett. Der Titel passt perfekt in unsere heutige Zeit. Die Melodie beschreibt den inneren Sinn der Weihnacht.Das Album „ Meine schönsten Weihnachtslieder“ beinhaltet internationale Weihnachtsklassiker, die ich auf dem Saxophon gespielt habe.Bei uns gibt es am Heiligen Abend Geräuchertes Fleisch, Würstchen, Kraut und Kartoffelbrei.Ich gehe im nächsten Jahr auf Kreuzfahrt ins Mittelmeer. Ebenso darf ich viele Konzerte spielen. Unter anderem präsentiere ich in der Region „ Die schönsten Schlager zum Muttertag“ mit Andy Borg, sowie meinen alljährlichen Schlager und Volksmusiknachmittag.