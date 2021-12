Der volkstümliche Advenstkalender mit der Innsbrucker Böhmischen

Mit welchen Worten würdet ihr eure Musik beschreiben?

Was macht das Album " Traum und Liebe " zu einem so hochwertigen Album?





Wie muss in euren Augen eine gelungene Weihnachtsmelodie klingen?

Gibt es einen Brauch in eurer Heimat, der für euch zur Weihnachtszeit eine ganz besondere Bedeutung hat?





Welche Wünsche und Pläne hat die Innsbrucker Böhmische für das kommende Jahr ?



Diese Devise trägt die Innsbrucker Böhmische in ihrem Herzen.Mit dem musikalischen Leiter Prof. Norbert Rabanser durften wir ein weihnachtliches Interview führen.Wir spielen virtuose Musik. Dabei möchten wir etwas zeigen was in der Blasmusik noch nicht vorhanden war. Wir arbeiten hochprofessionell im Tonstudio und auf der Bühne . Bei uns wird alles ohne große Hilfsmittel produziert. Das ist unser großes Markenzeichen. Die Innsbrucker Böhmische hat eine stimmungsvolle und eine emotionale Seite. Die " Böhmische Liebe" ist ein Ohrwurm und aus unserem Programm nicht mehr wegzudenken. Unsere Formation hat ein vielfälltiges Programm."Traum und Liebe "ist für uns etwas ganz Besonderes. Durch die vielen Jahre in denen wir in dieser siebenmann Besetzung zusammen spielen ,konnten wir viele Erfahrungen sammeln, die uns geprägt haben. Wir haben vieles ausprobiert und schon im Studio ein sehr gutes Gefühl dabei gehabt. Die Rezessionen des Publikums auf das Album sind sehr positiv.Ein Weihnachtslied muss so klingen wie "Stille Nacht, heilige Nacht!" Dem ist nichts hinzuzufügen!Für mich gehört ein ganz spezieller Brauch in der Heiligen Nacht nach der Christmette zu einem gelungenen Weihnachtsfest. Wir Musikanten steigen dabei auf den Turm unserer Dorfkirche, öffnen die Fenster und spielen Weihnachtslieder für die Besucher der Christmette. Anschließend darf ein gutes Glas Weißwein und Weihnachtsgebäck nicht fehlen. Ohne dies wäre Weihnachten nicht Weihnachten.Unsere Wünsche sind ganz einfach definiert. Wir wollen endlich wieder auf die Bühne und das die Zeit für die Kunst, auch für uns die Innsbrucker Böhmische besser wird. Unsere Formation möchte wieder bei den Leuten sein und Livemusik spielen.Vielleicht gibt es bald wieder ein neues Album.