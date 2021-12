Der volkstümliche Advenstkalender mit den Lumpen Mander

Was zeichnet in euren Augen eine gute weihnachtliche Melodie aus?

Wie würdest du das Debütalbum der Lumpen Mander" Oamol a Lump,immer a Lump "beschreiben?

Gibt es eine Kindheitserinnerungen an die ihr euch heute noch gerne erinnert?

Wann tritt bei euch das perfekte Weihnachtsgefühl ein?









Was ist euer Lieblingsweihnachtsgericht?



Welche Wünsche für die Zukunft liegen euch am Herzen?

Diese Devise trifft auf die heutige Gruppe perfekt zu, denn die Lumpen Mander treten die Nachfolge der Zillertaler Haderlumpen an. In einem weihnachtlichen Interview verrät uns der Haderlumpen Peter wie er Weihnachten feiert.Ein Text der zum Nachdenken anregt und einfach ins Herz geht .Wir sind sehr stolz auf unsere Produktion , auf der wir den Haderlumpensound weiterleben lassen und trotzdem neue Lumpenmander Klänge integriert haben.Wenn nach dem Essen das Glöckchen geläutet hat und wir endlich in die Stube zum geschmückten Christbaum durften, um unsere Geschenke aufzumachen .Weihnachten ist , wenn die Familie am Heilig Abend zusammen sitzt und der Stress des ganzen Jahres für ein paar Stunden oder Tage vergessen wird.Ganz klassisch zillertalerisch , Nudelsuppe mit Würstel !Das Wichtigste für uns ist, dass wir weiterhin Freude an der Musik haben und gesund bleiben.Vielen Dank für das Interview!