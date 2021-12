Das volkstümliche Interview zum Weihnachtsfest mit Da Zillertaler und die Geigerin

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Was zeichnet in euren Augen eine gelungene weihnachtliche Melodie aus?



Wie würdet ihr euer Weihnachtsalbum“ Friedvolle Weihnachten“ beschreiben?



Was fasziniert euch an Weihnachten besonders?



Habt ihr bei euch eine Weihnachtskrippe stehen?

Tanjas Weihnachtswitze

Auf welche besonderen Momente dürfen sich die Fans im kommenden Jahr freuen?

Die Musik wurde ihnen in die Wiege gelegt.Da Zillertaler und die Geigerin sind nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich eine Bereicherung in der Volksmusikwelt.In einem Weihnachtsinterview erzählen sie über ihr Weihnachtsfest im Tal der Musik.Ich würde sagen die Melodie darf nicht kompliziert sein sondern einfach, die gleich ins Ohr geht, wenige aber besinnliche TöneUnsere hier verarbeiteten Melodien sind besinnlich, traurig, nachdenklich aber auch lustig und schwungvoll.Wir sind immer wieder überrascht über die Lieder die uns einfallen, … denn es gibt ja schon eine Unzahl an Liedern und dennoch gelingt es immer wieder etwas neues aus der Tonleiter zu zaubern…Ab Anfang Dezember kehrt so ein bestimmtes Gefühl von Ruhe und Vorfreude ein egal wie hektisch das drumherum istJa eine Krippe von der Oma geerbt…Eine Tiroler Bauernkrippe- Der Onkel beantwortet den Brief seines Neffen. „Hier bekommst du deine gewünschten 10 Euro. Aber zu deiner Rechtschreibung: Zehn schreibt man nicht mit zwei Nullen!“- Lieber Weihnachtsmann, bitte dieses Jahr in der richtigen Reihenfolge: 1. Konto fett 2. Ich schlankWir machen eine neue CD und unser Geigenfest findet wieder statt vom 8.-10.7.2022Vielen Dank für das Interview!