Das volkstümliche Interview zum Debütalbum von Marcel Benker

Mit welchen Worten würdest du dein Debütalbum " A Bluejeans is koa Lederne" beschreiben?



Hast du bei deinen Auftritten einen Glücksbringer mit dabei?

Gibt es musikalische Vorbilder, die dich besonders geprägt haben?



Hast du einen besonderen Kraftplatz an dem du Energie für deine Auftritte tankst?

Auf welche besonderen Auftritte dürfen sich die Fans von dir freuen?

Unter diesem Motto steht das Debütalbum von Marcel Benker. Der talentierte Newcomer möchte sich damit in die Herzen des Publikums spielen.Es freut mich sehr , dass Marcel wieder einmal zu Gast beim volkstümlichen Interview ist.Ich würde es als jung, fetzig und boarisch bezeichnen.Meine Silberbach "Harmonika" bringt mir Glück und hat mich noch nie im Stich gelassen.Da gibt's einige wie z.B. Andreas Gabalier oder Melissa Naschenweng. Beide Stile finde ich super.Bei mir zuhause im Kulmbacher Land gibt es sehr viele ruhige Ecken um Kraft für die Auftritte zu tanken.Auf die TV Sendung Gipfelstammtisch aus Ellmau am Wilden Kaiser. Das wird bestimmt spannend! Außerdem stehen noch einige LIVE-Auftritte an .Unter www.marcel-benker.de erhält man nähere Informationen.Vielen Dank für das Interview!