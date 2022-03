Das volkstümliche Interview mit Sunrise aus Südtirol

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Sunrise steht für leidenschaftliche Schlagermusik.In einem volkstümlichen Interview stellen wir euch das Power Duo etwas näher vor.Wir versuchen einen schönen Schlager zu machen. Da wir Südtiroler sind wird es ab und zu auch volkstümliche Klänge geben. Aber unser Genre ist eigentlich schon der richtige deutsche Schlager.Gerade in dieser Zeit ist es sehr schwierig irgendwelche Werte zu vermitteln, besonders in Bezug auf Corona oder aktuell mit den Nachrichten , die uns aus den östlichen Ländern erreichen, ist es nicht sehr schön.Trotzdem möchten wir jetzt mit unserer Musik die Leute aufheitern und Mut in die Wohnzimmer schicken. Wir hoffen, dass wir bald wieder ganz normal feiern können. Mit unserem Song, den wir gemacht haben "Zusammen sind wir stark" möchten wir dies natürlich ein wenig unterstreichen.Wenn wir am Tresen stehen und ein gutes Bier zapfen.Auf ganz viele! Ich glaube es geht jetzt wieder los! Am 24.3 haben wir wieder unser großes Fantreffen im Sonnenhof in Aspach. Außerdem sind wir in diesem Jahr beim Schlagerolymp in Berlin zu Gast. Ein weiteres Highlight ist das Andrea Berg Heimspiel im Stadion. Wir spielen aber auch viele weitere Konzerte. Am Besten schaut man auf unsere Homepage oder auf die Facebook-Seite. Dann ist man immer top informiert. Wir freuen uns jeden einzelnen wieder zutreffen.Genau! Unser neues Album. Wer es noch nicht gehört hat ,holt es euch! Das Album könnt ihr euch auf unserer Homepage oder der Facebook-Seite organisieren. Wir haben bis jetzt eine tolle Resonanz darauf erhalten und freuen uns sehr, dieses Album euch nun live präsentieren zu dürfen.Ein bisschen Frieden auf der Welt mit der Hoffnung verbunden, dass es so wird wie es vorher war. Wir wollen versuchen Menschen mit unserem Musik eine Freude zu bereiten. Ich glaube, das ist das Ziel jedes Musikers. Ich glaube dieses Ziel kriegen wir wieder hin!Vielen Dank für das Interview!