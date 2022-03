Das volkstümliche Interview mit Steffen Kohl

Gibt es einen Titel der dich derzeit besonders berührt?



Diese Devise trifft auf den Schlagersänger Steffen Kohl perfekt zu.Der romantische Schlagersänger liebt es für sein Publikum auf der Bühne zu stehen.Im Rahmen des Uhinger Schlagerfrühlings durften wir ihn zu einem persönlichen Gespräch treffen.Ich bin ein ruhiger Zeitgenosse und sehr bodenständig. Mittlerweile bin ich seit über 20 Jahren musikalisch unterwegs. Ich mache es allerdings nebenberuflich. Hauptberuflich bin ich bei der Stadtverwaltung Göppingen beschäftigt, aber Musik begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Sie ist meine Leidenschaft! Ich bin froh, dass wir jetzt so langsam wieder Fuß fassen können. Die ersten Konzerte finden wieder statt. Wir hoffen, dass wir nicht wieder unterbrochen werden und unsere Pläne und Ziele durchziehen können.Da gibt es viele. Du spielst wahrscheinlich auf meine Titel an. Dort gibt es gerade zwei, die mir im Kopf sind. Ein besonderes Lied ist natürlich das ganz persönliche Duett mit meiner Frau Martina, dass ich vor zwei Jahren aufgenommen habe. "Für immer bei dir" heißt der Titel. Den haben wir letztes Jahr hier beim Uhinger Schlagerfrühling live aufgeführt und da ich ein bisschen der romantisch veranlagte Typ bin, mag ich auch das Lied" Du gehst mir nicht mehr aus den Träumen" sehr, sehr arg. Das sind aktuell meine zwei Favoriten.Das werde ich natürlich öfters gefragt. Ganz klar! Das letzte Album liegt jetzt schon wieder zwei Jahre zurück. Das einzige Problem an der Sache ist natürlich, dass wir aufgrund der wenigen Auftrittsmöglichkeiten, die sich in den letzten zwei Jahren ergeben haben entsprechend wenige CD Verkäufe hatten und deswegen habe ich das im Moment noch nicht ganz oben auf der Agenda. Es wird sicherlich irgendwann etwas Neues kommen, aber wir haben hierzu im Moment noch keinen festen Termin. Von daher muss ich noch etwas um Geduld bitten.Die Heimat ist für mich zunächst einmal hier der Landkreis Göppingen und die Schwäbische Alb. Da fühle ich mich wohl, da bin ich zu Hause. Aber Heimat verbinde ich auch nicht unbedingt mit einem bestimmten Ort, sondern es ist mir wichtig, dass die richtigen Menschen um mich herum sind. Da kann ich so weit weg sein wie ich will. Dann fühle ich mich wahrscheinlich überall wohl. Heimat verbinde ich natürlich auch immer ein Stück weit mit der alpinen Landschaft, den Bergen . Wir sind häufig und sehr gerne in Österreich oder Südtirol. Letztes Jahr waren wir in Kärnten. Da könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen zu leben, weil es mir dort sehr gut gefällt. Aber die eigentliche Heimat ist natürlich hier das Schwabenländle.Vielen Dank für das Interview!