Das volkstümliche Interview mit Pia Malo

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube



Wie würdest du dich selbst beschreiben?

Wie schwer war für dich die Entwicklung vom Kinderstar zum Schlagerstar?



Hast du einen Glücksbringer auf der Bühne mit dabei

Mit welchen Worten würdest du dein Jubiläumsalbum beschreiben?

Wie bereitest du dich auf die gemeinsame Tour mit deinem Vater vor?

Musik hat eine Prägung in ihr Herz geschliffen.Als Kind wurde sie mit "Sag mir wo ist der Himmel" im Duett mit den Schäfern einem Millionenpublikum bekannt.Heute ist sie als die Tochter von Olaf von den Flippers bekannt.In diesem Jahr feiert Pia ganz besondere Jubiläen.30 Jahre auf der Bühne, 10 Jahre solistisch unterwegs und auch wenn man es ihr wirklich nicht ansieht feiert sie bereits ihren 40. Geburtstag. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und alles Gute.Es ist uns eine Ehre und eine besondere Freude Pia Malo zu einem persönlichen Gespräch zu begrüßen.Ich bin ehrgeizig, zielstrebig, fleißig, pünktlich, tierlieb, habe ein riesengroßen Herz, manchmal bin ich aber auch etwas dickköpfig und stur.„Star“ ist ein großes Wort :). Das ging alles ja fließend ineinander über und ich habe das so nie gesehen oder würde es auch nicht. Ich stehe auf der Bühne, weil es mir Spaß macht und es einfach nichts Schöneres auf der Welt gibt, die Menschen zu berühren. Ich liebe was ich tue.Immer dabei ist meine Halskette. Das ist ein Herz mit Flügeln und in dem Herz ist ein kleines Andenken an mein verstorbenes Pferd „Angelo“. Das Zeichen habe ich auch auf meinem Handgelenk.Es ist wirklich eine bunte Mischung aus 30 Jahren Pia Malo. „Sag mir, wo ist der Himmel“ aus dem Jahr 1992 hat ein neues Gewand bekommen, dann sind Duette mit meinem Papa Olaf, der Flipper oder aber auch die „Italienische Sehnsucht“ mit Oliver Frank aus dem Jahr 2020 dabei. Wirklich eine Ehre, dass ich diesen Song mit ihm aufnehmen durfte. Aber natürlich dürfen auch meine Interpretationen von ein paar Flippers-Lieder nicht fehlen. Die drei Jungs haben mein Leben ja beeinflusst, wie kaum jemand anderes. Und dann noch eine Pia Malo Version von „Tage wie diese“. Also wie gesagt - eine bunte Mischung.Wir machen uns jetzt langsam an die Songauswahl und dann schauen wir mal was jeder so für Ideen hat. Natürlich sind durch seine Karriere viele Songs gesetzt. Aber da ist immer noch genug Spielraum um auch mal etwas Neues auszuprobieren. Es ist einfach eine ganz besondere Zeit und ich genieße diese Zusammenarbeit sehr.Vielen Dank für das Interview!