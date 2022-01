Das volkstümliche Interview mit Monique

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Musik ist ein Geschenk das zu Herzen geht.Eine Sängerin, die ihr Publikum seit mehr als 20 Jahren mit schöner Musik verwöhnt ist die Schweizer Grand Prix Siegerin Monique. Sie hat ein großes Herz für die Musik und ihre Fans.Es erfüllt uns mit großem Stolz euch heute Monique in einem persönlichen Interview zu präsentieren.Ich würde mich selbst als aufgestellte, motivierte Frau bezeichnen, Leider bin ich nicht immer die Geduldigste. Natürlich bin ich auch eine Sängerin aus Leidenschaft.Da gab es sehr viele. Aber der schönste Moment war natürlich der Sieg beim Grand Prix der Volksmusik 1999. Dies war die Sprungchance in meiner Karriere für mich.Seither ist dies für mich der schönste Beruf.Mein Album „ Kuss“ ist zeitgemäß und lebensfroh. Außerdem hat es viel Power und Schwung. Es ist für jede Situation im Leben das passende Lied dabei.Bei mir dürfen die Berge nicht fehlen.Ich genieße es sehr, wenn ich bei uns in den Bergen sein darf und auf einer schönen Sonnenterasse sitze. Auf meinem Balkon zuhause habe ich einen wunderschönen weiten Blick auf die Berge.Im Moment nehme ich ein neues Album auf, welches voraussichtlich im Frühjahr erscheinen wird. Drei Lieder habe ich hierfür bereist aufgenommen. Ich freue mich schon sehr darauf.Vielen Dank für das Interview