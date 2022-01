Das volkstümliche Interview mit Marcel Benker

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Wie bist du zur Musik gekommen?





Was zeichnet in deinen Augen eine gute Melodie aus?



Welche Erfahrungen nimmst du von deinem Auftritt bei Immer wieder Sonntags mit?



Wann tritt bei dir das perfekte Heimatgefühl ein?





Welche musikalischen Träume möchtest du dir erfüllen?

Musik ist seine Leidenschaft!Heute stellen wir im volkstümlichen Interview den Nachwuchskünstler Marcel Benker vor.Die Volksmusik, aber auch der volkstümliche Schlager waren schon immer als ich noch ganz klein war eine große Leidenschaft. Ich habe mit 6 Jahren angefangen das Akkordeon zu erlernen und mit 11 Jahren bin ich dann zur Steirischen Harmonika gekommen. Mittlerweile spiele ich noch Gitarre und E-Bass.Bei einer guten Melodie muss der “Funke“ einfach überspringen. Sie darf auch nicht zu kompliziert sein. Manchmal muss ich mir den Titel zwei-oder auch dreimal anhören bis es ein Ohrwurm für mich ist. Aber auch der Sound an sich spielt für mich eine große Rolle.Immer wieder Sonntags war für mich das Highlight 2021. Es hat soviel Spaß gemacht mit tollen Künstlerkollegen auf der Bühne zu stehen und auch Stefan Mross und das ganze Team von IWS ist großartig und sehr professionell. Da hab ich mich sehr wohl gefühlt und es war eine tolle Erfahrung für mich.Heimat ist für mich was sehr schönes. Bei uns im Fichtelgebirge geht es mir sehr gut. Hier lebe ich mit meiner Familie, da sind meine Freunde und das fühlt sich richtig super an. Ich bin auch sehr oft in Tirol (Zillertal). Dort ist es auch wunderschön, ein bisschen schon wie in der Heimat für mich.Natürlich vermisse ich die LIVE Auftritte sehr und würde mir wünschen bald wieder auf die Bühne zu dürfen, das Publikum zu unterhalten. Allerdings könnte mein großer Traum von einer eigenen CD sogar bald Wirklichkeit werden. Meine Plattenfirma ermöglicht es mir diesen Winter im Tonstudio mein 1. Studioalbum zu produzieren, das im Jahr 2022 erscheinen wird. Ich freue mich sehr darüber und natürlich auf Euer Feedback.Vielen Dank für das Interview