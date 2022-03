Das volkstümliche Interview mit Graziano

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Für große musikalische Glücksmomente sorgt der Mister Romantica des deutschen Schlagers, Graziano.Es freut mich sehr, Graziano heute im volkstümlichen Interview zu begrüßen.Ich denke ich bin ein romantischer Sänger, wie du schon gesagt hast. Außerdem bin ich ein Komponist. Ich schreibe fast alle meine Lieder selber. Logischerweise keine Texte, denn meine Muttersprache ist italienisch und nicht deutsch. Ich arbeite mit den ganz großen Kollegen und Komponisten zusammen, welche ganz super sind. Ich bin romantisch und wenn mir die Melodie gefällt ist es ganz toll. In den letzten 15 Jahren habe ich viel Neues gemacht. Ende diesen Jahres erscheint meine neue CD. Diese CD ist ein bisschen moderner.Wir hoffen nach dieser langen Zeit, dass wir jetzt alle wieder ein normales Leben haben können. Die Musik ist ein wichtiger Bestandteil davon. Ich mache Musik für alle Menschen. In den letzten zwei Jahren konnten wir durch die Pandemie nicht viel Musik präsentieren. Ich denke es herrschte darüber recht viel Traurigkeit. Umso mehr ist es wichtig etwas für unsere Herzen und die Seele zu tun. Ich hoffe, dass wir dies in Zukunft wieder mehr tun können, dies ist mein Wunsch als Künstler.Weißt du ich bin für meine Musik in Europa viel unterwegs. Ich bin ein Italiener und dann ist es logisch, dass wenn ich zu Hause bei meiner Familie bin Heimat ist. Egal wo ich bin! Musikalisch bin ich so viel unterwegs, dass für mich ganz Europa meine Heimat ist, da ich in neun verschiedenen Ländern gastierte. Auch hier bei euch! Wir kennen uns schon sehr lange! Es ist wie zu Hause, also ich habe nicht die ganz große Sehnsucht.Logischerweise ist es wenn ich zu Hause bei meiner Familie bin immer besser.Ich wünsche mir mehr Musik und wieder ein normales Leben. Das wünsche ich euch allen auch.Vielen Dank für das Interview