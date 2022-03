Das volkstümliche Interview mit die Geschwister Niederbacher

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Mit welchen Worten würdet ihr die Entwicklung in der volkstümlichen Musik beschreiben?

Gibt es einen Kraftplatz in eurer Heimat, der für euch eine ganz besondere Bedeutung hat?

Wie sieht ein klassischer Arbeitsalltag einer Südtiroler Bergbauernfamilie aus?



Auf welche Highlights dürfen sich die Fans in diesem Jahr freuen?

Heimat und Musik sind Komponenten die perfekt harmonieren.Für heimatliche Musik mit viel Herz, Leidenschaft und Gefühl stehen die Geschwister Niederbacher.Es freut mich sehr heute die Erfolgsformation in einem volkstümlichen Interview zu begrüßen.Christina: Die Volksmusik besteht natürlich aus heimatverbundenen Liedern. Es sind diese Lieder, die man im Herzen hat. Diese möchten wir in die Welt hinaustragen und die Menschen damit erfreuen.Manfred: Einen Kraftplatz bilden für uns die Berge. Da freut es uns immer sehr in unserer Heimat zu sein. Dort tanken wir immer wieder viel Kraft für die Tourneen.Christina: Die Arbeit geht schon ganz früh an. Bereits um fünf Uhr! Manfred und ich wohnen mittlerweile nicht mehr zu Hause, aber die Mädels sind noch zu Hause und helfen etwas mit zusammenräumen und etwas vorzubereiten. Bis dann Abends Vater und Mutter wieder das Vieh betreuen .Die Mädels kommen dann nach Hause.Wir haben unsere Familien und dort unsere Verpflichtungen.Manfred: Wir Geschwister Niederbacher haben jetzt wieder das große Glück auf große Deutschland Tournee zu gehen. Wir starten schon am 11.März mit den Südtiroler Heimatsternen. Da freuen wir uns riesig darauf, dass es wieder los geht und wir musikalisch unterwegs sein können.Vielen Dank für das Interview