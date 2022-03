Das volkstümliche Interview mit dem Duo Wörle

Wie würdet ihr eure Musik charakterisieren?

Welche Werte möchtet ihr eurem Publikum vermitteln?



Wann tritt bei euch das perfekte Heimatgefühl ein?

Gab es für euch als Produzenten prägen die musikalische Momente?

Welche Wünsche für die Zukunft liegen euch am Herzen?



Seit vielen Jahren liefern uns die Hit Produzenten aus dem Ostallgäu, Georg und Walter Wörle Musik, welche Herz und Seele erfreut.Es freut uns sehr Euch heute in einer weiteren Folge des volkstümlichen Interview das Duo Wörle präsentieren zu können.Sie muss melodisch und harmonisch sein. Alles was schön klingt gefällt uns.Die Leute sollen die Liebe zur Musik behalten. Musik soll als Ausflug vom Alltag dienen, dies ist aus den bekannten Gründen wichtiger denn je. Wenn wir das einigermaßen hinkriegen haben wir da schon ganz schön etwas erreicht.Es tritt dann ein, wenn wir nach Hause fahren und unser Ortsschild passieren.Ja natürlich! Da gab es einige!Das war der Grand Prix Sieg 1997, damals mit Sandra Weiss. Im letzten Jahr durften wir mit Simon Bruch den Sommerhitkönig bei immer wieder Sonntags stellen. Außerdem gab es zahlreiche Hitparaden Erfolge und zwei goldene Schallplatten.Das sind einige Sachen die uns sehr stolz machen.Natürlich die Gesundheit und das wir in Frieden leben dürfen. Wenn diese zwei Punkte erfüllt sind können wir alle Spaß am Leben haben.Vielen Dank für das Interview!