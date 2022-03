Das volkstümliche Interview mit Conny Singer

Wie würdest du deine Musik charakterisieren?

Welche Werte möchtest du als Künstler in deinem Publikum vermitteln?



Wann tritt bei dir das perfekte Heimatgefühl ein?



Wann dürfen sich deine Fans einmal wieder auf ein neues Album freuen?

Welche Wünsche für die Zukunft liegen dir am Herzen?

Conny Singer steht seit vielen Jahren für Volksmusik mit Herz!Heute präsentieren wir euch die Volksmusikantin in einem volkstümlichen Interview.Ich nenne es einmal Volksmusik, weil es Musik ist fürs Volk. Für das breite Volk und alle die nicht unbedingt Klassik hören wollen.Ich möchte das meine Musik von Herz zu Herz spricht und dringt.Es soll eine Gefühlswelt entstehen, wo Frieden und Harmonie erzeugt werden und man mit einer guten Energie nach Hause geht und dies an andere weiter tragen kann.Es entsteht an sich jeden Tag, wenn ich den Himmel blicke und die Sonne ansehe, auch wenn es regnet. Das Allerbeste ist, wenn ich mit meiner kleinen Hundemaus jeden Tag in die Natur gehe bei Wind und Wetter. Das ist dann wirklich ein Herzgefühl für meine Heimat, das Unterallgäu da.Mit dem neuen Album bin ich wie viele andere etwas ausgebremst worden durch diese Zeit, die hinter uns liegt und bei der wir die letzten zwei Jahre etwas stillgelegt wurden, gibt es jetzt neue Pläne. Ich bin im Moment dabei am planen und überlegen.Ich hätte sehr gerne, dass mehr Freundlichkeit Frieden und Harmonie in die Welt kommt. Ich versuche dies auch laufend und sehr gerne mit meinen Liedern zu vermitteln. Macht das Herz auf und seid fröhlich!Dann haben wir schon die halbe Miete des Lebens bezahlt.Vielen Dank für das Interview!