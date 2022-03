Das volkstümliche Interview mit Birgit Langer

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Wie würdest du dich selbst beschreiben?



Gibt es derzeit einen Titel der dich besonders berührt?

In wie fern hat dich deine Zeit beim Fernando Express geprägt?

Derzeit gibt es verschiedene musikalische Projekte mit denen du unterwegs bist. Was hat dich dazu bewogen dich musikalisch breit aufzustellen?

Birgit Langer erzählt mit ihren Liedern Geschichten über das Leben.Es freut mich heute sehr die goldene Stimme des Fernando Express in einem volkstümlichen Interview zu begrüßen.Ich bin eine sehr ehrliche, zielstrebige, zuverlässige und optimistisch denkende Frau und Sängerin.In diesen Zeiten von Krisen in Europa und dem damit verbundenen Leid der Menschen wünsche ich mir Frieden für die Welt. Daher berührt mich gerade ein Titel, der bereits zu Beginn meiner Karriere in den Charts war. Die Melodie heißt „ Fliege weißer Adler“ und wurde von Nadine Norell gesungen.Es war für mich eine super schöne Zeit. Meine könnte auch sagen, es waren musikalisch meine goldenen Zeiten. Wir waren in allen großen TV Shows wie der Schlagerparade oder der ZDF Hitparade. Ich habe sehr viel gelernt in dieser Zeit.Als Sängerin vom Fernando Express war ich oftmals sehr einseitig unterwegs. Nach dieser Zeit habe ich als meine eigene Chefin beschlossen mich breiter und vielseitiger aufzustellen. Ich bin jetzt neben meiner Tätigkeit als Schlagersängerin auch mit Musical, Gospel und Rocken Roll Projekten unterwegs . Ich reise somit querbeet durch die Welt der Musik.Vielen Dank für das Interview!