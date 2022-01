Das volkstümliche Interview mit 3 mal 1

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Wie seid ihr auf euren Namen 3 mal 1 gekommen?

Was zeichnet in euren Augen einen guten Song aus?

Welche musikalischen Vorbilder haben euch geprägt?

Wann tritt bei euch das perfekte Heimatgefühl ein?

Auf welche Highlights dürfen sich die Fans in diesem Jahr freuen?

Musik ist ihre große Leidenschaft.Seit vielen Jahren begeistern die Geschwister aus Baden- Württemberg ihr Publikum.Heute präsentiere ich die Mädels in einem volkstümlichen Interview.Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt,... Keiner weiß mehr so richtig, wer von unserer Familie auf die Idee kam und wie der Name entstand. Aber die Bedeutung kann ich dir auf jeden Fall erklären: Wir sind 3 verschiedene Persönlichkeiten (auch vom Aussehen) und dennoch ein Ganzes, da wir Schwestern und doch auch irgendwie gleich sind. Also 3 und doch 1 = 3mal1Ein guter Song muss einen emotional packen. Ob es nun die Glücksgefühle sind, das Lied Lust auf Party macht oder man gedanklich, tiefsinnig darin eintauchen und vielleicht auch traurige Momente verarbeiten kann. Solange es einen "catched" und etwas mit einem macht, ist es ein gutes Lied.Unsere Vorbilder sind Anita und Alexandra Hofmann und Helene Fischer. Wegen ersteren haben wir überhaupt angefangen zu singen. Wir wollen aber weder ihnen noch Helene oder anderen Künstlern nacheifern. Wir wollen unser "eigenes Ding" machen, wir - eben 3mal1 - sein und Spaß an dem haben, was wir machen.Heimat ist für uns natürlich zuerst mal die Familie. Aber unsere Umgebung gehört schon auch ein Stück weit dazu. Sobald wir nach Hause in den Zollernalbkreis fahren und die Burg Hohenzollern von weitem sehen, wissen wir, wir sind gleich zuhause. Diese gemeinsame Fahrt, der Blick auf die Burg und das Wissen, bald zusammen daheim anzukommen, wecken ein Heimatgefühl.Bisher gibt es leider noch nicht viele Termine, da die Lage natürlich immer noch schwierig ist. Wir suchen auch nicht nach Auftrittsmöglichkeiten, da wir ja nicht beruflich singen, sondern anderen Berufen nachgehen. Das Singen ist unser Hobby, weswegen wir gerne annehmen, was kommt und wenn nichts kommt, dann ist das auch okay. Was wir allerdings schon verraten können: Es werden ein paar Videos für YouTube gedreht und wir werden 2022 ein neues Album veröffentlichen. Es werden wieder bekannte Oldies und Schlager darauf sein und auch eigene Lieder.Auftritte haben wir bisher fürs Jahr 2022 nur folgende:04.02.22 Koller Events Schlagerabend, Luxory, Maienstrasse 6, 2540 Grenchen (CH), Beginn: 20 Uhr14.05.22: Charity-Veranstaltung Hans-Rosenthal-Gala, Jugendstilfesthalle, 76829 Landau/Pfalz, Beginn: 18 Uhr16.07.22: 9. Open Air Schlagerparty (Benefiz), 85435 Erding, Beginn: 11 UhrVielen Dank für das Interview.