Das volkstümlich Interview mit den Fetzig'n aus dem Zillertal

Mit welchen Worten würdet ihr eure Musik beschreiben?

Welche Erfahrungen könnt ihr von eurer Deutschland Tour" Immer wieder sonntags unterwegs" mitnehmen?



Wie würdet ihr euer aktuelles Album "Irgendwie, irgendwann" beschreiben?

Welche musikalischen Vorbilder haben euch geprägt?



Auf welche Highlights dürfen sich die Fans in diesem Jahr freuen?

Musik ist ihr Leben und ihre große Leidenschaft!Die Fetzig'n aus dem Zillertal vereinen in ihrer Musik Leidenschaft, musikalisches Know-how und eine Hand voll Heimaterde.Es freut mich heute sehr, die Erfolgs Formation aus dem musikalischen Tal der Welt in einem volkstümlichen Interview zu begrüßen.Unsere Musik ist schwungvoll und stimmungsgeladen. Sie ist von heimatlichen Themen geprägt und erzählt Geschichten aus unserem Leben. Neben unseren stimmungsvollen Titeln haben wir auch gefühlvolle heimatliche Balladen.Wir dürfen bei der Immerwieder sonntags Tournee vieles Neues dazulernen.Wir haben viele neue und nette Menschen kennengelernt. Diese Tournee ist ein großer Erfolg für uns.Unser Album ist sehr bodenständig gehalten. Es ist im typischen zillertalerischen Sound. Von der Polka, über den Boarischen bis hin zu volkstümlichen Schlagermelodien ist auf unserem Album alles enthalten. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei.Zwei musikalische Vorbilder haben uns im Großen und Ganzen musikalisch geprägt. Zum einen die Zillertaler Schürzenjäger und natürlich die Zellberg Buam. Wir sind sehr stolz, dass wir in die Fußstapfen unseres Vaters Gerhard und unsere beiden Onkel Herbert und Werner treten dürfen. (Das ganz große Highlight ist natürlich unser Fetzig'n Herbstfest dieses Jahr im September. In diesem Jahr findet es am 24. und 25.9 in der Erlebnissennerei in Mayrhofen statt.Ebenso freuen wir uns auf viele Konzerte im deutschsprachigen Raum.Vielen Dank für das Interview!