Captain Freddy feierte in der Burtenbacher Burggrafenhalle sein goldenes Bühnenjubiläum

Eine musikalische Seefahrt unter diesem Motto erlebte das Publikum gestern in der Burtenbacher Burggrafenhalle Halle.Captain Freddy lud hierbei das Publikum auf seine ganz persönliche Jubiläumsreise ein.Nach der Begrüßung von Captain Freddy und seiner Gabriela ließen die Egerländer Schwaben feinste Blasmusik erklingen.Im Anschluss sorgten SPIELBERG für beste Stimmung. Das Schlagerduo aus Dessau verstand es dem Publikum eine schöne Zeit zu schenken. Sie begeisterten mit Melodien wie "Hey wir schaffen das ","Wir haben beide ja gesagt" oder der berührenden Ballade "Habe ich Dir heute schon gesagt ich liebe dich."Nun blieb kein Auge des Publikums mehr trocken, denn eine wahre Meisterin des Humors betrat die Bühne. Frau Wäber sorgte mit ihren Gags und Geschichten für beste Stimmung.Sie erzählte von ihrer erlebnisreichen Anreise nach Burtenbach und ihren schönsten Kreuzfahrtgeschichten . Am Ende ihres Programms stellte Frau Wäber fest, dass sie "Zu sexy für diese Welt " ist.Es war nun Zeit für Gabriela zu singen. Sie verzauberte das Publikum mit ihren Melodien wie "Ungarisches Blut" oder "Seemann, deine Heimat ist das Meer."Natürlich durften an diesem Tag auch wunderbare Duette mit ihrem Mann, dem Captain nicht fehlen. Hierbei erklang unter anderem das "Wunderland der Liebe."Als Überraschung für das Publikum lies es sich Hansy Vogt nicht nehmen den Gästen ein paar seiner neuen Melodien vorzustellen.Er präsentierte in Burtenbach die Lieder "Danke dir" und "Ich will."Mit der letzten Melodie stürmte er erst kürzlich die SWR4 Hitparade.Nun nahm der Captain selbst das Steuer in die Hand und präsentierte seine schönsten Melodien aus dem aktuellen Album "Unvergessene Schlagermelodien." Er verwöhnte das Publikum auf seinem goldenen Saxophon mit Melodien wie "An einem Sonntag in Avignon", einem "Andy Borg Medley" sowie der Melodie "Eine Reise ins Glück ."Als Sänger präsentierte er "Langsam fährt ein Schiff hinaus" und "Fahr schön langsam."Am Ende des gelungenen Nachmittags verabschiedeten sich die Künstler mit der Melodie "Bis bald, auf Wiedersehen!"