Beim Uhinger Schlagerfrühling ging es musikalisch „Einmal um die Welt"

Diese Devise wurde am gestrigen Abend im Uditorium in Uhingen eindrucksvoll unter Beweis gestellt.Den musikalischen Reigen des Abends eröffnete der Lokalmatador und Moderator Steffen Kohl.Mit einem bunten Blumenstrauß seiner Erfolgsmelodien wie" Wilde Rosen für dich ", "Viva la Musica" oder der Hommage an seine Frau Martina "Weil du die Liebe liebst" begeisterte er bei seinen Auftritten das Publikum.Leider mussten die Grand Prix Siegerinnen aus dem Salzkammergut Sigrid & Marina krankheitsbedingt absagen. Es war nicht leicht für diese hochkarätigen Interpretinnen eine Vertretung zu finden.Dennoch ist es Steffen Kohl gelungen und er begrüßte als Überraschung für das Publikum die goldene Stimme vom Fernando Express Birgit Langer.Mit ihrer herzlichen und offenen Art kam Sie beim Publikum sehr gut an. Sie feuerte musikalisch ein Hit-Feuerwerk der größten Erfolgsmelodien des Fernando Express ab. Unter anderem besang sie "den roten Mond von Agadir", "Coconut und Calypso" oder "Barfuß bis ans Ende der Welt. "Aber auch ihre eigenen Melodien bot sie dem Publikum dar. Sie sang hierbei unter anderem ihren Grand Prix der Volksmusik Titel aus dem Jahr 2010" Komm und fang mit mir den Sonnenschein."Mit einem Catharina Valente Medley verbeugte sie sich musikalisch vor der großen Grand Dame der Unterhaltung.Nun kam ein Mann auf die Bühne, den im Schlager Geschäft nahezu jeder kennt!Olaf der Flipper lies die Flippers Zeit in Uhingen musikalisch wieder aufleben. Er besang die "Lotusblume" „Sie will keinen Italiener", " In Venedig ist Maskenball ","Ein Herz aus Schokolade" oder „Mexico.“ Natürlich durfte auch die "kleine Eva" nicht fehlen.Das Publikum feierte den Auftritt der Schlagerlegende mit Standing Ovations.Olaf präsentierte auch Melodien aus seiner solistischen Karriere.Musikalisch verteilte er hierbei "Tausend rote Rosen ". Er feierte aber auch eine „spanische Fiesta ."Als besondere Überraschung hatte Olaf seine Tochter Pia Malo mit auf die Schwäbische Alb gebracht. Gemeinsam mit ihr besang er die Melodie "Zwei wie wir."Beim gemeinsamen Finale besangen die Künstlerinnen und Künstler große Schlagerhits.Ein gelungener Abend ging somit fulminant zu Ende.