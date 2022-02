Anna-Carina Woitschack - Im Moment lebt sie ihren ganz großen Traum

Einige Zeit später durfte sie erste Moderationserfahrungen in der Sendung "Herzlichst" an der Seite von Stefan Dietl auf Melodie TV sammeln. Bereits in dieser Zeit sang sie gerne Duette, unter anderem mit den Grubertalern.Weitere musikalische Meilensteine waren die Alben "ich wollte nie dein Engel sein" oder "Liebe passiert ." Dort nahm sie mit ihrem Herzensmensch Stefan Mross erstmals Duette auf. "Die Liebe", "Los Siento" oder "Stark wie zwei" entwickelten sich zu musikalischen Erfolgsmelodien und sind untrennbar mit den Beiden verbunden.Aber auch solistisch startet die Schlagersängerin voll durch. Ihre Singles "Leuchtturm", "Einmal unendlich", "Küss mich wach" oder "Mach es noch mal mit mir" entwickelten sich zu Radio AirPlay Hits. Ihre aktuellen Melodien nimmt sie unter anderem bei MF music und Michael Fischer in Burgau auf.Ihre Melodie "Schenk mir den Moment" spiegelt ein Sinnbild ihrer Seele wieder, denn Anna-Carina Woitschack möchte ihrem Publikum Momente der Freude, des Glücks und der Seelenwärme schenken.Mit ihrem aktuellen Projekt Anna-Carina Woitschack and friends, welches in der Burgauer Kapuzinerhalle am Freitag Premiere feiert könnte sie einen weiteren musikalischen Meilenstein ihrer Karriere setzen. In Burgau begrüßt sie ihre Freunde und Wegbegleiter Eva Luginger, Timo, Schlagerlegende Bata Illic sowie Michael Fischer und DJ Pierre.