Anna-Carina Woitschack and friends präsentieren in Burgau eine Schlagernacht mit Herz und Gefühl

Diese Devise bekam das Publikum beim gestrigen Auftritt von Anna Carina Woitschack and friends in der Burgauer Kapuzinerhalle zu spüren.Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen, ist es besonders wichtig dem Publikum Kraft, Hoffnung und Zuversicht zu schenken. Dies ist den Akteuren des gestrigen Abends sehr gelungen.Den musikalischen Auftakt übernahm Schlagernewcomer Timo. Mit im Gepäck hatte er unter anderem seinen Hit "Dieser Zug ist abgefahren"oder" Schwerelos"Mit seinem Charme konnte er das Publikum überzeugen.Eva Luginger ist seit vielen Jahren im deutschen Schlager zu Hause. Ihre Leidenschaft und Lebensfreude konnte sie in ihren Melodien "Das kann doch wohl nicht wahr sein", "Ich will das nicht noch mal" oder"Nicht mein Typ" perfekt zum Publikum transportieren. Am gestrigen Abend feierte ihre neue Single "Bedingungslos" Live Premiere und Release .Nun war es Zeit für Lokalmatador Michael Fischer auf die Bühne zu gehen. Man merkte ihm hierbei förmlich an, wie sehr er sich auf sein Heimspiel in Burgau freute. Auch er präsentierte in seiner Heimatstadt seine erfolgreichsten Songs. Man spürt, dass Michael Fischer "Süchtig" nach Schlager ist.Bata Illic sorgte im Anschluss für ein Schlager Feuerwerk mit seinen größten Hits wie " Michaela" oder" Dich erkenne ich mit verbundenen Augen. " Auch ganz neue Melodien, aus dem im April erscheinenden Album hatte er in Burgau mit im Gepäck. So erinnert er sich musikalisch sehr gerne an seine "Goldenen Zeiten."Durch den ersten Teil des Abends führte DJ Pierre.Im zweiten Teil durfte sich das Publikum auf die charmante Gastgeberin Anna-Carina Woitschack freuen.Sie lud das Publikum hierbei in Ihr ganz persönliches Land der "Träumer" ein.Mit zwei Sängerinnen und zwei Begleitmusiker präsentierte sie ihre aktuellen Songs unter anderem in unplugged Versionen. Diese Darbietung, der ganz besonderen Art sorgten für Gänsehaut beim Publikum.Musikalisch blättert Anna Carina Woitschack hierbei in ihrem "Märchenbuch" und signalisierte wie wichtig es ist das Leben zu leben mit ihrer Melodie "Das Leben wartet nicht auf uns."Musikalische Liebeserklärungen präsentierte sie in ihren Liedern "Einmal unendlich" oder "Küss mich wach."Besonders emotional wurde es beim Finale. Die Gastgeberin sang mit ihrem musikalischen Freunden berührende Duette. Zusammen mit Timo präsentierte sie "Über sieben Brücken musst du geh'n " und mit Michael Fischer besang sie eine Melodie, die besonders in unsere derzeitige Situation passt, denn wir sind alle"Jenseits von Eden. "Mit dieser Melodie wurde ein Zeichen für Frieden und Toleranz gesetzt!Burgau freut sich auf ein Wiedersehen!