3 mal 1- Die Schlagerprinzessinnen aus den dem „ Ländle“

Diesen Gedanken tragen unsere heutigen Künstlerinnen in Ihrem Herzen und möchten dies bei Ihren Liveauftritten, den Menschen vermitteln.Schon in Kindertagen standen Alexandra, Franziska und Stephanie Mutsch auf den Brettern, die Ihnen viel bedeuten .Sie feierten dort erste Erfolge. Ihre großen Idole sind Anita & Alexandra Hofmann.Die einstigen Kinderstars, die mit ihren Erfolgsmelodien wie " Musik ist unsere Sonne " oder dem " Froschtwist " im TV überzeugen konnten, nahmen Ihre Fangemeinde auf Ihren musikalischen Pfaden, die sie bis nach Chicago führten immer mit.Sie entwickelten Ihren Sound behutsam weiter.Heute überzeugen die Powergirls aus Bisingen, mit einem vielschichtigen Programm aus bekannten Erfolgsmelodien ihres Kultschlageralbums „ Zeitlos“ , diversen Themenmedleys, Volksliedern und eigenen Melodien, wie " Rosarote Brille . "Bei Ihren Auftritten dürfen auch musikalische Einlagen von Stephanie ( Trompete ) sowie Alexandra ( Saxophon ) nicht fehlen. Mit Ihrer Musik konnten Sie schon in diversen TV Formaten , wie „Immer wieder Sonntags“ oder kürzlich bei "Schlagerspaß mit Andy Borg überzeugen."Mit ihrer neuen Single „ Sag mir die Wahrheit“ besingen die Geschwister vom Gefühl betrogen zu werden. Der neue Song spiegelt wider wie wichtig Ehrlichkeit, Treue und Respekt in einer Beziehung sind.Für mich zählen 3 mal 1 zu den Künstlerinnen, die es mit ihrer Disziplin und ihrem Ehrgeiz noch sehr weit bringen können.Bildquellen: Pressefoto, Homepage,3mal 1 ( 1)  Bucher, privat (2)