Der Bismarckturm auf dem Schlossberg Burg

Bereits Pfingsten 1900 plante ein Komitee unter Führung von Sanitätsrat Dr. Robert Behla (1850-1921) aus Luckau zur Förderung des Fremdenverkehrs einen Spreewald-Aussichtsturm auf dem Schlossberg in Burg zu errichten. Durch Ausbruch des ersten Weltkrieges verzögerte sich die Fertigstellung bis ins Jahr 1917.

Eine 1945 geplante Sprengung, soll von einem russischen Kommandanten verhindert worden sein.

Im August 1951 wurde er im Rahmen eines Deutschlandtreffens der Jugend in Berlin in "Turm der Jugend" umbenannt.

Durch Wasser- und Frostschäden kam das Bauwerk über viele Jahre zunehmend in einem desolaten Zustand, sodass bis 1964 über den Abriss des Turmes diskutiert wurde. Doch Einwohner auf einer Gemeindevertreterversammlung forderten den Erhalt des Jugendturmes.

Bereits aus der Zeit der jüngeren Steinzeit lässt sich auf dieser Talsandinsel eine Erdburg nachweisen, die Schutz vor Hochwasser und den Angriffen von Feinden bot. Die um das Jahr 1000 durch den polnischen König Bołeslaw I. Chrobry errichtete Burg gehörte zu den größten Burganlagen nördlich der Mittelgebirge. Der Lutki und Wenden vertrugen sich und halfen einander. Wenn Forscher archäologisch tätig waren und Fundstellen Lausitzer Kulturen ausgruben, wurden sie von den Wenden nicht unterstützt, denn sie wollten nicht die Behausungen der Lutki zerstören. Auch im alten Burgwall in Burg/Spreewald sollen Lutken gelebt haben. Leider bekommen wir heutzutage keine Lutkis zu Gesicht (der Lärm von Kirchenglocken soll sie vertrieben haben. Zum Trost erwartete uns auf dem Gipfel des sich 9 m über das Geländeniveau erhebenden Hügels der in den Jahren 1915 bis 1917 entstandene 27 Meter hohe Bismarckturm. Mit ihm wurde ein Aussichtsturm geschaffen, der einen weiten Blick über die einmalige Landschaft des Burger Spreewaldes gestattet. Zum anderen stellt dieses Bauwerk ein Denkmal dar, die nach dem Tode des ersten deutschen Reichskanzlers Otto Graf von Bismarck im Jahre 1898 in ganz Deutschland Spuren hinterließ. Über 26 Stufen gelangt man zur ersten Plattform, 85 weitere Stufen führen zur zweiten Plattform. Wer ganz hoch hinaus möchte, gelangt über eine schmale Wendeltreppe bis hinauf auf den achteckigen Turm. Die nächsten Veranstaltungen am Bismarckturm Burg Spreewald: Spreewälder Sagennacht vom 08. bis 10. Juni 2019 Nacht der Kürbisgeister am 05. Oktober 2019 Als letztes Ziel dieser Kurzreise stand nun noch die Slawenburg Raddusch auf meinem Plan.