Ingrid Steger glänzt mit 319,9 Ringen beim Auflageschützentreffen in Bühl

Mit dem Traumergebnis von 319,9 Ringen (107,4-106,7-105,8) errang die für Bühl angetretene Ingrid Steger, Offingen mit einem Zehntel Ring Vorsprung den Spitzenplatz und verwies damit Franz Scharff, Frauenriedhausen mit 319,8 Ringen auf Platz zwei und Werner Vorreiter, Bühl mit 318,8 Ringen auf Platz drei.Den ersten Platz bei den Luftpistolenschützen sicherte sich mit 303,5 Ringen Roland Bischoff, Illerberg-Thal und ließ damit den für Thalfingen angetretenen Peter Römer mit 303,2 Ringen sowie Karl Heiligmann, Billenhausen mit 302,8 Ringen hinter sich.Bei der Wertung der 19 Mannschaften erreichte die Gruppe Wittislingen 1 mit Franz Scharff (319,8), Erich Zimmermann (318,0) und Peter Müller (317,1) ein Rekordergebnis von 954,9 Ringen. Mit 946 ,1 Ringen auf Platz 2 landeten die für Ichenhausen schießenden Johann Rabhansl (316,4), Günter Lucht (315,1) und Franz Xaver Scharl (314,6). Platz 3 verblieb für die Offinger Schützen Ingrid Steger (319,9), Horst Stricker (313,1) und Werner Sadler( 311,2).Bei zwei erreichten 0,00-Teilern entschied erst der Deckteiler, dass Franz Scharff, Frauenriedhausen (0,00-5,00) auf Platz 1 kam und Manfred Bender, Bachhagel (0,00-30,14) auf Platz 2 verwiesen wurde. Der von Rosmarie Rau, Bachhagel erzielte 1,00-Teiler reichte nur noch für den dritten Platz.Die dem 11-Teiler, 22- und 33-Teiler am nächsten gekommenen Gewehrschützen Walter Brandmaier, Thalfingen (11,04), Elisabeth Häußler, Sontheim (22,00) und Johanna Pasenau, Sontheim (32,44) bedachte Werner Vorreiter von den gastgebenden Edelweiss-Schützen mit Präsenten. Pistolenschützin Christa Pröbstle, Ichenhausen durfte sich mit einem dem 222-Pistolen-Teiler am nächsten gekommenen 213,93-Teiler ebenfalls über einen Preis freuen.

Alle Ergebnisse:

A. Mannschaftswertung

B. Ringwertung LG + LP

C. Ringwertung LP

D. Blattlwertung LG + LP

E. Blattlwertung LP

- - - - 319,8 Ringe ( 107,2 - 105,7 - 106,9 ) Scharff , Franz- - - - 318,0 Ringe ( 105,2 - 105,8 - 107,0 ) Zimmermann , Erich- - - - 317,1 Ringe ( 106,6 - 106,5 - 104,0 ) Müller , Peter- - - - 316,4 Ringe ( 104,5 - 105,8 - 106,1 ) Rabhansl , Johann- - - - 315,1 Ringe ( 104,4 - 105,4 - 105,3 ) Lucht , Günter- - - - 314,6 Ringe ( 104,1 - 105,6 - 104,9 ) Scharl , Franz Xaver- - - - 319,9 Ringe ( 107,4 - 106,7 - 105,8 ) Steger , Ingrid- - - - 313,1 Ringe ( 103,5 - 104,9 - 104,7 ) Stricker , Horst- - - - 311,2 Ringe ( 104,4 - 104,3 - 102,5 ) Sadler , Werner- - - - 311,0 Ringe ( 103,6 - 101,1 - 106,3 ) Mielke , Horst- - - - 309,0 Ringe ( 102,3 - 105,8 - 100,9 ) Hausner , Siegfried- - - - 318,8 Ringe ( 105,9 - 106,7 - 106,2 ) Vorreiter , Werner- - - - 316,7 Ringe ( 105,0 - 105,0 - 106,7 ) Völlmar , Heinrich- - - - 307,7 Ringe ( 101,5 - 103,1 - 103,1 ) Knödl , Franz- - - - 306,0 Ringe ( 103,3 - 102,1 - 100,6 ) Papst , Werner- - - - 305,0 Ringe ( 101,6 - 101,5 - 101,9 ) Papst , Elfriede- - - - 316,8 Ringe ( 106,1 - 104,8 - 105,9 ) Wenger , Anton- - - - 312,7 Ringe ( 103,7 - 103,5 - 105,5 ) Jaumann , Wilhelm- - - - 311,1 Ringe ( 102,4 - 103,8 - 104,9 ) Rau , Rosemarie- - - - 313,3 Ringe ( 105,1 - 103,0 - 105,2 ) Römer , Peter- - - - 313,3 Ringe ( 105,7 - 104,9 - 102,7 ) Ettrich , Christine- - - - 312,6 Ringe ( 105,1 - 104,7 - 102,8 ) Brandmaier , Walter- - - - 314,0 Ringe ( 106,9 - 105,1 - 102,0 ) Bender , Manfred- - - - 312,0 Ringe ( 104,1 - 104,3 - 103,6 ) Hefele , Werner- - - - 309,2 Ringe ( 101,7 - 103,1 - 104,4 ) Hefele , Margaretha- - - - 315,4 Ringe ( 104,9 - 104,1 - 106,4 ) Jannetti , Horst- - - - 312,9 Ringe ( 102,1 - 105,8 - 105,0 ) Aufmuth , August- - - - 305,8 Ringe ( 102,6 - 100,3 - 102,9 ) Miller , Eugen- - - - 312,5 Ringe ( 103,1 - 105,8 - 103,6 ) Chlebnitschek , Franz- - - - 311,8 Ringe ( 103,4 - 103,2 - 105,2 ) Abold , Horst- - - - 309,7 Ringe ( 102,1 - 104,4 - 103,2 ) Fuhrmann , Kurt- - - - 298,9 Ringe ( 98,7 - 98,8 - 101,4 ) Zecha , Hedwig- - - - 316,9 Ringe ( 105,2 - 105,0 - 106,7 ) Kleiser , Hermann- - - - 313,1 Ringe ( 104,9 - 103,5 - 104,7 ) Schrapp , Franz Xaver- - - - 303,5 Ringe ( 99,1 - 101,5 - 102,9 ) Bischoff , Roland (LP)- - - - 300,2 Ringe ( 99,5 - 99,6 - 101,1 ) Dauner , Heribert- - - - 311,9 Ringe ( 103,7 - 104,1 - 104,1 ) Häußler , Elisabeth- - - - 311,8 Ringe ( 104,4 - 103,9 - 103,5 ) Pasenau , Karl-Heinz- - - - 307,9 Ringe ( 102,9 - 102,0 - 103,0 ) Häußler , Hans- - - - 303,2 Ringe ( 100,9 - 100,6 - 101,7 ) Pasenau , Johanna- - - - 312,3 Ringe ( 104,3 - 104,3 - 103,7 ) Vonhausen , Renate- - - - 310,1 Ringe ( 105,3 - 101,2 - 103,6 ) Scharff , Gitty- - - - 304,1 Ringe ( 101,7 - 102,5 - 99,9 ) Kopp , Jurate- - - - 313,8 Ringe ( 104,7 - 104,3 - 104,8 ) Lerchner , Helmut- - - - 307,9 Ringe ( 103,6 - 100,4 - 103,9 ) Heiligmann , Karl- - - - 302,8 Ringe ( 102,2 - 101,3 - 99,3 ) Heiligmann , Karl (LP)- - - - 309,2 Ringe ( 102,9 - 104,3 - 102,0 ) Albrecht , Peter- - - - 306,7 Ringe ( 103,0 - 103,0 - 100,7 ) Motz , Leni- - - - 306,4 Ringe ( 103,1 - 102,2 - 101,1 ) Nimsgern , Helmut- - - - 312,8 Ringe ( 104,1 - 103,6 - 105,1 ) Bader , Adolf- - - - 304,4 Ringe ( 100,4 - 102,4 - 101,6 ) Gabriel , Dominik- - - - 303,2 Ringe ( 98,7 - 101,1 - 103,4 ) Weithmann , Josef- - - - 301,8 Ringe ( 102,1 - 98,7 - 101,0 ) Zuchtriegel , Konrad- - - - 299,7 Ringe ( 101,1 - 99,1 - 99,5 ) Gerstlauer , Alfred- - - - 307,5 Ringe ( 102,8 - 102,0 - 102,7 ) Ruf , Ludwig- - - - 304,1 Ringe ( 102,1 - 100,7 - 101,3 ) Probst , Fritz- - - - 301,2 Ringe ( 100,5 - 100,3 - 100,4 ) Ruf , Anton- - - - 276,9 Ringe ( 97,8 - 93,2 - 85,9 ) Probst , Karl Heinz- - - - 310,0 Ringe ( 103,5 - 103,4 - 103,1 ) Stammel , Alois- - - - 301,6 Ringe ( 102,5 - 99,5 - 99,6 ) Reitberger , Johann- - - - 295,4 Ringe ( 99,4 - 95,9 - 100,1 ) Wegner , Josef- - - - 303,2 Ringe ( 101,3 - 102,1 - 99,8 ) Römer , Peter (LP)- - - - 300,5 Ringe ( 100,5 - 99,0 - 101,0 ) Kopp , Dieter- - - - 299,8 Ringe ( 100,1 - 99,0 - 100,7 ) Hartmann , Gerhard (LP)- - - - 312,2 Ringe ( 103,3 - 104,6 - 104,3 ) Pröbstle , Helmut- - - - 292,3 Ringe ( 98,3 - 96,8 - 97,2 ) Keck , Tanja (LP)- - - - 276,3 Ringe ( 89,5 - 90,2 - 96,6 ) Pröbstle , Christa (LP)- - - - 274,6 Ringe ( 96,1 - 86,8 - 91,7 ) Hanika , Sabine (LP)1 : 319,9 Ringe ( 107,4 - 106,7 - 105,8 ) Steger , Ingrid , BSG Offingen2 : 319,8 Ringe ( 107,2 - 105,7 - 106,9 ) Scharff , Franz , SV Frauenriedhausen e.V.3 : 318,8 Ringe ( 105,9 - 106,7 - 106,2 ) Vorreiter , Werner , SV ''Edelweiß'' Bühl4 : 318,0 Ringe ( 105,2 - 105,8 - 107,0 ) Zimmermann , Erich , Tagolf Thalfingen5 : 317,1 Ringe ( 106,6 - 106,5 - 104,0 ) Müller , Peter , Tagolf Thalfingen6 : 316,9 Ringe ( 105,2 - 105,0 - 106,7 ) Kleiser , Hermann , SV Illerberg-Thal7 : 316,8 Ringe ( 106,1 - 104,8 - 105,9 ) Wenger , Anton , SV Hubertus Pfaffenhofen8 : 316,7 Ringe ( 105,0 - 105,0 - 106,7 ) Völlmar , Heinrich , SV ''Edelweiß'' Bühl9 : 316,4 Ringe ( 104,5 - 105,8 - 106,1 ) Rabhansl , Johann , Tagolf Thalfingen10 : 315,4 Ringe ( 104,9 - 104,1 - 106,4 ) Jannetti , Horst , SV 1886 Breitenthal11 : 315,1 Ringe ( 104,4 - 105,4 - 105,3 ) Lucht , Günter , Vereinigte SG Ichenhausen12 : 314,6 Ringe ( 104,1 - 105,6 - 104,9 ) Scharl , Franz Xaver , Tagolf Thalfingen13 : 314,0 Ringe ( 106,9 - 105,1 - 102,0 ) Bender , Manfred , SV Hubertus Bachhagel14 : 313,8 Ringe ( 104,7 - 104,3 - 104,8 ) Lerchner , Helmut , SV Billenhausen15 : 313,3 Ringe ( 105,1 - 103,0 - 105,2 ) Römer , Peter , Tagolf Thalfingen16 : 313,3 Ringe ( 105,7 - 104,9 - 102,7 ) Ettrich , Christine , SV Frauenriedhausen e.V.17 : 313,1 Ringe ( 103,5 - 104,9 - 104,7 ) Stricker , Horst , Bürgerliche SG Offingen18 : 313,1 Ringe ( 104,9 - 103,5 - 104,7 ) Schrapp , Franz Xaver , SV Illerberg-Thal19 : 312,9 Ringe ( 102,1 - 105,8 - 105,0 ) Aufmuth , August , SC 1881 Thannhausen20 : 312,8 Ringe ( 104,1 - 103,6 - 105,1 ) Bader , Adolf , Hubertus Schießen21 : 312,7 Ringe ( 103,7 - 103,5 - 105,5 ) Jaumann , Wilhelm , Burgschützen Markt22 : 312,6 Ringe ( 105,1 - 104,7 - 102,8 ) Brandmaier , Walter , Tagolf Thalfingen23 : 312,5 Ringe ( 103,1 - 105,8 - 103,6 ) Chlebnitschek , Franz , Burgschützen Neuburg24 : 312,3 Ringe ( 104,3 - 104,3 - 103,7 ) Vonhausen , Renate , Tagolf Thalfingen25 : 312,2 Ringe ( 103,3 - 104,6 - 104,3 ) Pröbstle , Helmut , Vereinigte SG Ichenhausen26 : 312,0 Ringe ( 104,1 - 104,3 - 103,6 ) Hefele , Werner , Falke Schwennenbach e.V.27 : 311,9 Ringe ( 103,7 - 104,1 - 104,1 ) Häußler , Elisabeth , ZV-Sontheim28 : 311,8 Ringe ( 103,4 - 103,2 - 105,2 ) Abold , Horst , Burgschützen Neuburg29 : 311,8 Ringe ( 104,4 - 103,9 - 103,5 ) Pasenau , Karl-Heinz , ZV-Sontheim30 : 311,2 Ringe ( 104,4 - 104,3 - 102,5 ) Sadler , Werner , Bürgerliche SG Offingen31 : 311,1 Ringe ( 102,4 - 103,8 - 104,9 ) Rau , Rosemarie , SV Hubertus Bachhagel32 : 311,0 Ringe ( 103,6 - 101,1 - 106,3 ) Mielke , Horst , SV Jettingen 186633 : 310,1 Ringe ( 105,3 - 101,2 - 103,6 ) Scharff , Gitty , Tagolf Thalfingen34 : 310,0 Ringe ( 103,5 - 103,4 - 103,1 ) Stammel , Alois , SV Ziemetshausen35 : 309,7 Ringe ( 102,1 - 104,4 - 103,2 ) Fuhrmann , Kurt , Burgschützen Neuburg36 : 309,2 Ringe ( 101,7 - 103,1 - 104,4 ) Hefele , Margaretha , Falke Schwennenbach37 : 309,2 Ringe ( 102,9 - 104,3 - 102,0 ) Albrecht , Peter , SV Eintracht Leinheim38 : 309,0 Ringe ( 102,3 - 105,8 - 100,9 ) Hausner , Siegfried , Bürgerliche SG Offingen39 : 307,9 Ringe ( 103,6 , 100,4 , 103,9 ) Heiligmann , Karl SV Billenhausen40 : 307,9 Ringe ( 102,9 - 102,0 - 103,0 ) Häußler , Hans , ZV-Sontheim41 : 307,7 Ringe ( 101,5 - 103,1 - 103,1 ) Knödl , Franz , SV ''Edelweiß'' Bühl42 : 307,5 Ringe ( 102,8 - 102,0 - 102,7 ) Ruf , Ludwig , SV Bleichen43 : 306,7 Ringe ( 103,0 - 103,0 - 100,7 ) Motz , Leni , SV 1911 Nornheim44 : 306,4 Ringe ( 103,1 - 102,2 - 101,1 ) Nimsgern , Helmut , SV 1911 Nornheim45 : 306,0 Ringe ( 103,3 - 102,1 - 100,6 ) Papst , Werner , SV ''Edelweiß'' Bühl46 : 305,8 Ringe ( 102,6 - 100,3 - 102,9 ) Miller , Eugen , SV 1886 Breitenthal47 : 305,0 Ringe ( 101,6 - 101,5 - 101,9 ) Papst , Elfriede , SV ''Edelweiß'' Bühl48 : 304,4 Ringe ( 100,4 - 102,4 - 101,6 ) Gabriel , Dominik , Hubertus Schießen49 : 304,1 Ringe ( 102,1 - 100,7 - 101,3 ) Probst , Fritz , SV Bleichen50 : 304,1 Ringe ( 101,7 - 102,5 - 99,9 ) Kopp , Jurate , SV Staufen e.V.51 : 303,5 Ringe ( 99,1 - 101,5 - 102,9 ) Bischoff , Roland (LP) , SV Illerberg-Thal52 : 303,2 Ringe ( 98,7 - 101,1 - 103,4 ) Weithmann , Josef , Hubertus Schießen53 : 303,2 Ringe ( 100,9 - 100,6 - 101,7 ) Pasenau , Johanna , ZV-Sontheim54 : 303,2 Ringe ( 101,3 - 102,1 - 99,8 ) Römer , Peter (LP) , Tagolf Thalfingen55 : 302,8 Ringe ( 102,2 - 101,3 - 99,3 ) Heiligmann , Karl (LP) , SV Billenhausen56 : 301,8 Ringe ( 102,1 - 98,7 - 101,0 ) Zuchtriegel , Konrad , Hubertus Schießen57 : 301,6 Ringe ( 102,5 - 99,5 - 99,6 ) Reitberger , Johann , SV Ziemetshausen58 : 301,2 Ringe ( 100,5 - 100,3 - 100,4 ) Ruf , Anton , SV Bleichen59 : 300,5 Ringe ( 100,5 - 99,0 - 101,0 ) Kopp , Dieter , SV Hubertus Bachhagel60 : 300,2 Ringe ( 99,5 - 99,6 - 101,1 ) Dauner , Heribert , SV Illerberg-Thal61 : 299,8 Ringe ( 100,1 - 99,0 - 100,7 ) Hartmann , Gerhard (LP) , Tagolf Thalfingen62 : 299,7 Ringe ( 101,1 - 99,1 - 99,5 ) Gerstlauer , Alfred , Hubertus Schießen63 : 298,9 Ringe ( 98,7 - 98,8 - 101,4 ) Zecha , Hedwig , Burgschützen Neuburg64 : 298,9 Ringe ( 96,9 - 101,2 - 100,8 ) Handfest , Georg , Schloßbergschützen Aletshausen65 : 295,4 Ringe ( 99,4 - 95,9 - 100,1 ) Wegner , Josef , SV Ziemetshausen66 : 292,3 Ringe ( 98,3 - 96,8 - 97,2 ) Keck , Tanja (LP) , Vereinigte SG Ichenhausen67 : 288,8 Ringe ( 100,0 - 94,6 - 94,2 ) Kracklauer , Wolfgang (LP) , Schützenbund Krumbach68 : 276,9 Ringe ( 97,8 - 93,2 - 85,9 ) Probst , Karl Heinz , SV Bleichen69 : 276,3 Ringe ( 89,5 - 90,2 - 96,6 ) Pröbstle , Christa (LP) , Vereinigte SG Ichenhausen70 : 274,6 Ringe ( 96,1 - 86,8 - 91,7 ) Hanika , Sabine (LP) , Vereinigte SG Ichenhausen1 : 303,5 Ringe ( 99,1 - 101,5 - 102,9 ) Bischoff , Roland (LP) , SV Illerberg-Thal2 : 303,2 Ringe ( 101,3 - 102,1 - 99,8 ) Römer , Peter (LP) , Tagolf Thalfingen3 : 302,8 Ringe ( 102,2 - 101,3 - 99,3 ) Heiligmann , Karl (LP) , SV Billenhausen4 : 299,8 Ringe ( 100,1 - 99,0 - 100,7 ) Hartmann , Gerhard (LP) , Tagolf Thalfingen5 : 292,3 Ringe ( 98,3 - 96,8 - 97,2 ) Keck , Tanja (LP) , Vereinigte SG Ichenhausen6 : 288,8 Ringe ( 100,0 - 94,6 - 94,2 ) Kracklauer , Wolfgang (LP) , Schützenbund Krumbach7 : 276,3 Ringe ( 89,5 - 90,2 - 96,6 ) Pröbstle , Christa (LP) , Vereinigte SG Ichenhausen8 : 274,6 Ringe ( 96,1 - 86,8 - 91,7 ) Hanika , Sabine LP) , Vereinigte SG Ichenhausen1 : 0,00 -( 5,00 ) Teiler: Scharff , Franz , SV Frauenriedhausen e.V.2 : 0,00 -( 30,14 ) Teiler: Bender , Manfred , SV Hubertus Bachhagel3 : 1,00 -( 2,23 ) Teiler: Rau , Rosemarie , SV Hubertus Bachhagel4 : 3,00 -( 7,81 ) Teiler: Müller , Peter , Tagolf Thalfingen4 : 3,00 -( 7,81 ) Teiler: Zimmermann , Erich , Tagolf Thalfingen6 : 3,16 -( 12,80 ) Teiler: Vorreiter , Werner , SV ''Edelweiß'' Bühl7 : 3,16 -( 31,04 ) Teiler: Sadler , Werner , Bürgerliche SG Offingen8 : 5,00 -( 27,20 ) Teiler: Stammel , Alois , SV Ziemetshausen9 : 5,38 -( 8,00 ) Teiler: Römer , Peter , Tagolf Thalfingen10 : 7,00 -( 9,21 ) Teiler: Zecha , Hedwig , Burgschützen Neuburg11 : 7,00 -( 21,93 ) Teiler: Miller , Eugen , SV 1886 Breitenthal12 : 7,07 -( 13,03 ) Teiler: Dauner , Heribert , SV Illerberg-Thal13 : 7,07 -( 30,59 ) Teiler: Pröbstle , Helmut , Vereinigte SG Ichenhausen14 : 7,36 -( 27,46 ) Teiler: Bischoff , Roland (LP) , SV Illerberg-Thal15 : 7,61 -( 26,41 ) Teiler: Heiligmann , Karl , SV Billenhausen16 : 8,06 -( 12,08 ) Teiler: Mielke , Horst , SV Jettingen 186617 : 8,06 -( 18,02 ) Teiler: Steger , Ingrid , SV ''Edelweiß'' Bühl18 : 8,54 -( 13,00 ) Teiler: Rabhansl , Johann , Tagolf Thalfingen19 : 8,94 -( 13,41 ) Teiler: Wenger , Anton , SV Hubertus Pfaffenhofen20 : 9,21 -( 23,53 ) Teiler: Schrapp , Franz Xaver , SV Illerberg-Thal21 : 10,63 -( 13,60 ) Teiler: Kleiser , Hermann , SV Illerberg-Thal22 : 10,77 -( 18,68 ) Teiler: Jannetti , Horst , SV 1886 Breitenthal23 : 11,04 -( 12,16 ) Teiler: Brandmaier , Walter , Tagolf Thalfingen24 : 11,04 -( 14,56 ) Teiler: Hausner , Siegfried , Bürgerliche SG Offingen25 : 11,18 -( 12,04 ) Teiler: Probst , Fritz , SV Bleichen26 : 12,04 -( 13,03 ) Teiler: Papst , Werner , SV ''Edelweiß'' Bühl27 : 12,04 -( 14,14 ) Teiler: Lucht , Günter , Vereinigte SG Ichenhausen28 : 12,72 -( 13,00 ) Teiler: Scharl , Franz Xaver , Tagolf Thalfingen29 : 12,80 -( 28,17 ) Teiler: Handfest , Georg , Schloßbergschützen Aletshausen30 : 13,00 -( 21,63 ) Teiler: Lerchner , Helmut , SV Billenhausen31 : 13,03 -( 20,22 ) Teiler: Völlmar , Heinrich , SV ''Edelweiß'' Bühl32 : 13,34 -( 29,27 ) Teiler: Abold , Horst , SV Billenhausen33 : 13,41 -( 23,76 ) Teiler: Bader , Adolf , Hubertus Schießen34 : 13,45 -( 29,00 ) Teiler: Albrecht , Peter , SV Eintracht Leinheim35 : 13,89 -( 14,14 ) Teiler: Pasenau , Karl-Heinz , ZV-Sontheim36 : 14,00 -( 27,31 ) Teiler: Ruf , Ludwig , SV Bleichen37 : 14,14 -( 24,75 ) Teiler: Jaumann , Wilhelm , Burgschützen Markt38 : 14,86 -( 40,04 ) Teiler: Vonhausen , Renate , Tagolf Thalfingen39 : 16,12 -( 37,21 ) Teiler: Fuhrmann , Kurt , Burgschützen Neuburg40 : 16,40 -( 32,55 ) Teiler: Hefele , Margaretha , Falke Schwennenbach e.V.41 : 17,32 -( 96,89 ) Teiler: Hanika , Sabine (LP) , Vereinigte SG Ichenhausen42 : 18,43 -( 33,60 ) Teiler: Reitberger , Johann , SV Ziemetshausen43 : 18,86 -( 21,84 ) Teiler: Kopp , Jurate , SV Staufen e.V.44 : 19,20 -( 27,20 ) Teiler: Wegner , Josef , SV Ziemetshausen45 : 20,51 -( 34,40 ) Teiler: Hefele , Werner , Falke Schwennenbach e.V.46 : 21,21 -( 22,20 ) Teiler: Stricker , Horst , Bürgerliche SG Offingen47 : 21,21 -( 34,40 ) Teiler: Scharff , Gitty , Tagolf Thalfingen48 : 21,50 -( 55,81 ) Teiler: Hartmann , Gerhard (LP) , Tagolf Thalfingen49 : 21,63 -( 24,51 ) Teiler: Aufmuth , August , SC 1881 Thannhausen50 : 21,63 -( 39,40 ) Teiler: Motz , Leni , SV 1911 Nornheim51 : 22,00 -( 24,75 ) Teiler: Häußler , Elisabeth , ZV-Sontheim52 : 22,36 -( 31,89 ) Teiler: Ettrich , Christine , SV Frauenriedhausen e.V.53 : 23,08 -( 32,31 ) Teiler: Chlebnitschek , Franz , Burgschützen Neuburg54 : 23,53 -( 28,79 ) Teiler: Häußler , Hans , ZV-Sontheim55 : 24,83 -( 51,47 ) Teiler: Gabriel , Dominik , Hubertus Schießen56 : 25,35 -( 76,15 ) Teiler: Römer , Peter (LP) , Tagolf Thalfingen57 : 28,60 -( 34,48 ) Teiler: Papst , Elfriede , SV ''Edelweiß'' Bühl58 : 28,63 -( 32,55 ) Teiler: Nimsgern , Helmut , SV 1911 Nornheim59 : 32,44 -( 69,33 ) Teiler: Pasenau , Johanna , ZV-Sontheim60 : 35,05 -( 55,21 ) Teiler: Kopp , Dieter , SV Hubertus Bachhagel61 : 36,13 -( 44,04 ) Teiler: Gerstlauer , Alfred , Hubertus Schießen62 : 44,38 -( 46,32 ) Teiler: Zuchtriegel , Konrad , Hubertus Schießen63 : 45,09 -( 63,12 ) Teiler: Weithmann , Josef , Hubertus Schießen64 : 47,85 -( 91,73 ) Teiler: Kracklauer , Wolfgang (LP) , Schützenbund Krumbach65 : 49,64 -( 62,00 ) Teiler: Knödl , Franz , SV ''Edelweiß'' Bühl66 : 60,16 -( 82,73 ) Teiler: Ruf , Anton , SV Bleichen67 : 71,31 -( 149,26 ) Teiler: Pröbstle , Christa (LP) , Vereinigte SG Ichenhausen68 : 71,86 -( 120,21 ) Teiler: Probst , Karl Heinz , SV Bleichen69 : 82,74 -( 127,11 ) Teiler: Keck , Tanja (LP) , Vereinigte SG Ichenhausen70 : 84,75 -( 100,17 ) Teiler: Heiligmann , Karl (LP) , SV Billenhausen(ohne 1/3-Aufwertung)1 : 22,09 -( 82,38 ) Teiler: Bischoff , Roland , SV Illerberg-Thal2 : 51,97 -( 290,68 ) Teiler: Hanika , Sabine , Vereinigte SG Ichenhausen3 : 64,51 -( 167,44 ) Teiler: Hartmann , Gerhard , Tagolf Thalfingen4 : 76,05 -( 76,15 ) Teiler: Römer , Peter , Tagolf Thalfingen5 : 143,56 -( 275,18 ) Teiler: Kracklauer , Wolfgang , Schützenbund Krumbach6 : 213,93 -( 447,77 ) Teiler: Pröbstle , Christa , Vereinigte SG Ichenhausen7 : 248,21 -( 381,32 ) Teiler: Keck , Tanja , Vereinigte SG Ichenhausen8 : 254,24 -( 300,52 ) Teiler: Heiligmann , Karl , SV BillenhausenDie nächsten Treffen der Seniorenschützen sind• am 12. August in Breitenthal, Am Sportplatz ,1 ab 17:00 Uhr• am 09. September in Memmenhausen, Zusamstraße 13, ab 16:00 Uhr• am 14. Oktober in Offingen, Leonhardstraße 1, ab 16:00 Uhr