Wie Horst Seehofer weiterhin die Rentenkassen plündert...und alle sind hochzufrieden.

Über 10 Jahre mussten Rentner in Deutschland ohne Rentenerhöhung auskommen, die Ersparnisse schrumpften auf ein Minus durch die Zinspolitik.

Doch was Horst Seehofer nun bei den Sondierungsgesprächen erneut als Erfolg für sich verbuchen will- ist nichts anderes als die erneute Plünderung der Rentenkassen.

Mütterrente- aus den Rentenkassen-Die geplante Anhebung der Mütterrente kostet laut Schätzungen etwa 3,7 Milliarden Euro.1 Prozentpunkte in der Rentenkasse belaufen sich in etwa auf 30 Euro (West: 31,01, Ost: 29,69 ) Die KROKO will diese Anhebung erneut aus der Rentenkasse bestreiten- obwohl keiner der Empfängerinnen je einen Cent in die Rentenkasse entrichtet hat.

Bei dieser Form der Rente handelt es sich um Kindererziehungszeiten und diese sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.



Frauen die Kinder erzogen haben sollen auch dafür belohnt werden, doch Horst Seehofer geht den leichtesten Weg- er plündert weiterhin die Rentenkassen mit diesem Vorhaben.



Die CDU und CSU hat es sich es in der vergangenen Legislaturperiode mit dieser neuen Rentenart, bezahlt aus der Rentenkasse sehr einfach gemacht und die SPD ( Frau Nahles ) hat es lächelnd abgenickt.



Diese Bezahlung aus der Rentenkasse schadet nicht nur den jetzigen Rentnern sie schadet auch den jungen Menschen



dpa/gb