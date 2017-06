Fake News, gab es schon immer, warum also schärfere Gesetze ?

Fake News sind ein öffentliches Thema, seit die Politiker selbst das Internet nutzen, aber wie sieht die Wirklichkeit aus.

Vorgetäuschte Nachrichten, in Neudeutsch " Fake News" gab es schon immer !

Wenn der Nachbar über den anderen etwas erzählt was nicht stimmt, sind das Fake News. Nach wie vor ist das auch in der Zeit des Internets gang und gebe im öffentlichen Raum . Ein beliebtes Mittel um andere anzuschwärzen und sich wichtig zu machen.Jeder sollte bei Fake News die Fakten checken und der Behauptung auf den Grund gehen. Nur so kann man Lügnern und Mobbern auf die Schliche kommen. Im wirklichen Leben weis man sehr schnell, wer sich hinter der Verschleierung, Verdrehung oder gar Falschbehauptung verbirgt.Im Internet ist es schon schwieriger, da diese kranke Menschen glauben , sie seien durch die Anonymität geschützt.Wenn die Wahrheit stirbt, hat das nichts mit der Verbreitung solcher Nachrichten zu tun, sondern mit der verrohung unserer Gesellschaft.Falsche Aussagen, Unwahrheiten, Lug und Trug gab es schon immer und wird es auch weiterhin geben.gb