Warum hast Du Angst vor dem "bösen" Wolf ?, Du Mensch !! bist nicht seine Beute

Kaum ist er wieder in freier Wildbahn zu sehen- schon geht die Panik um.Erst heute wurde in Bayern ein Wolf erschossen, das mit ihm geflohene Rudel soll ebenfalls abgeschossen werden, da eine Betäubung anscheinend nicht möglich ist.Das Rudel ist aus einem Gehege im Nationalpark Bayerischer Wald entflohen. Angeblich soll es zu Konfrontationen mit Menschen gekommen sein, die als gefährlich bezeichnet wurden.Warum wehren sich die Menschen in Deutschland so gegen den Urvater des Hundes?Es ist mittlerweile Bewiesen das ein Wolfsrudel oder ein einzelner Wolf sehr selten Landwirtschaftlich gehaltene Tiere wie Lamm, Schaf oder anderes reisst. Auch bekommen Landwirte hier einen finanziellen Ausgleich, wenn es denn doch einmal passiert.Er reisst alte, kranke und schwache Tiere, dieses " böse Raubtier" frist auch tote Tiere, er gehört zu den " Waldputzern) Er ist gut für das Ökologische Gleichgewicht. Der Mensch aber passt nun gar nicht in sein Beutechema. Im Gegenteil, er gilt als MenschenscheuIn Bayern werden mittlerweile die Stimmen wieder lauter, Wölfe zum Abschuß frei zugeben.Gerade einmal wieder von der Ferne gesichtet , schon hat man panische Angst und will zur Flinte greifen.Lernt der Mensch nichts dazu ?