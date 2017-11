Sexualberichte die nicht enden wollen, was soll man davon halten ? #Metoo

Männer sind immer böse - Frauen sind immer Opfer !!!

Es ist seit Jahrzehnten bekannt, das in Hollywood und in der Modell-Szene sexuelle Übergriffe stattfinden, allerdings nicht nur bei Frauen, auch Männer sind betroffen.Heutzutage treten Frauen in den westlichen Ländern so emanzipiert auf, das man meinen könnte, sie könnten sexuelle Belästigungen, wie anzügliche Ansprache, Berührungen am Bein, Po oder an der Brust selbst abwehren .Hollywoodstars hingegen haben wie alle Menschen der westlichen Länder die Möglichkeit diese Frauenfeindlichen Vorgehensweisen bei der Polizei anzuzeigen, die Frage die sich seit geraumer Zeit stellt,Leider ist es so, das nicht nur Frauen solchen Vorgehensweisen ausgesetzt sind, auch Männer sind sehr oft sexuellen Belästigungen und Gewalttaten ausgesetzt.In Deutschland ist das Sexualstrafrecht verschärft worden, auch hier kann man nur noch bei den Vorgehensweisen und der gesetzlichen Durchsetzung, den Kopf unverständlich schütteln. Berührungen sind mittlerweile eine Strafbare Handlung und werden mit bis zu 2 Jahren Freiheitsstrafe geahndet, es ist keine Beleidigung mehr !Generell ist es so, Frauen die wirklich sexuell missbraucht wurden, sind in der Regel nicht bereit, teilweise sogar unfähig vor Gericht auszusagen. Diese Opfer sind nicht nur von Scham behaftet, sie haben eine schreckliche Tat erlebt die auch tiefe psychologische und seelische Risse verursachen. Das Leben dieser Menschen verändert sich grundlegend.Generell gilt : Jeder Mensch der aufgrund einer Straftat verurteilt wird und seine Strafe verbüßt hat, ist ein freier Mann. Das ist unser Strafgesetz.gb