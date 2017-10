Sexueller Missbrauch eines Kindes, wer kennt dieses Mädchen, BKA bittet Bevölkerung um Mithilfe

Schwerer Sexueller Missbrauch von Kindern so lautet der Vorwurf.In diesem Zusammenhang wird ein Mädchen gesucht, das sich wahrscheinlich immer noch in den Fängen des Mannes befindet.Im " Darknet" endeckten Fahnder Bilder, die in dem Zeitraum von Oktober 2016 bis Juli 2017, den schweren sexuellen missbrauchs eines etwa 4 -5 Jahre alten Mädchens zeigen.Das BKA bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe

Wer kennt dieses Mädchen ?

Wer weis wo sich dieses Kind aufhält ?

Wer kann sonstige sachliche Hinweise geben ?

Beschreibung des Mädchens

ca 4- 5 Jahre alt,Blonde bis Dunkelblonde lange glatte Haare, Gerade geschnittener Pony,Stupsnase, rundes KInn, wahrscheinlich braune AugenfarbeGerader und schlanker KörperbauSprache: Deutsch

Alle Hinweise zu dier Fahndung werden vertraulich behandelt

Hinweise erbeten an das Bundeskriminalamt WiesbadenTelefon: 0611 55-18444Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Ihre Hinweise entgegen.BKA/dpa/gb